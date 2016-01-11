通用汽车执行长称中国市场有波动但长期看销量仍将大增

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透底特律1月10日 - 通用汽车(General Motors)(GM.N)首席执行官博拉(Mary Barra)表示，虽然中国汽车市场增长放缓，但长期而言销量将大幅增长。
博拉周日晚间现在底特律车展上对记者表示，这个全球最大的汽车市场“将更具波动性，但我们仍相信中国市场长期而言(将实现)大幅增长”。
中国市场2015年增幅料为3%，远低于当前10年稍早曾录得的两位数增幅。通用汽车在中国的销量去年增长5%。
上月，在最近中国股市暴跌之前，某行业协会称2016年汽车销量料将增长5-7%。
通用汽车将自今年开始从中国出口紧凑型跨界车Buick Envision。这是通用首款在中国制造并将销往美国市场的畅销车。(完)
(编译 王颖；审校 许娜)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)