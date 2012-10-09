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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 9日 星期二 09:56 BJT

通用汽车9月在华销量同比增1.7%

美国通用汽车周一表示，9月中国销量同比增长1.7%，达244,266辆。通用新闻稿表示，中国1-9月汽车销量为208万辆，较上年同期增长10%。目前通用在中国的合作夥伴有中国一汽和上汽集团。

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