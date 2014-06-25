美国个股：通用汽车通知经销商停售使用高田气囊的部分科鲁兹汽车

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透底特律6月25日 - 通用汽车 周三表示，已告知北美经销商停止销售2013和2014款雪佛兰科鲁兹(Cruze)新车和二手车，因为这些车使用的高田 产气囊可能存在缺陷。
通用汽车表示，经销商手中大约有33,000辆科鲁兹汽车，其中大部分在美国和加拿大销售。该公司目前还未召回已售出的2013-2014款科鲁兹汽车，称尚不清楚是否出现过与此问题相关的碰撞或伤亡事故。
通用汽车周三称，“某些汽车驾驶员一侧的气囊充气发生器可能装配着故障零件。”
通用一名发言人表示，位于俄亥俄州Lordstown的工厂将继续生产科鲁兹汽车。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5