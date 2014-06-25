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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 07:45 BJT

美国个股：通用汽车通知经销商停售使用高田气囊的部分科鲁兹汽车

路透底特律6月25日 - 通用汽车 周三表示，已告知北美经销商停止销售2013和2014款雪佛兰科鲁兹(Cruze)新车和二手车，因为这些车使用的高田 产气囊可能存在缺陷。

通用汽车表示，经销商手中大约有33,000辆科鲁兹汽车，其中大部分在美国和加拿大销售。该公司目前还未召回已售出的2013-2014款科鲁兹汽车，称尚不清楚是否出现过与此问题相关的碰撞或伤亡事故。

通用汽车周三称，“某些汽车驾驶员一侧的气囊充气发生器可能装配着故障零件。”

通用一名发言人表示，位于俄亥俄州Lordstown的工厂将继续生产科鲁兹汽车。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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