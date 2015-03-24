通用汽车将在墨西哥生产下一代雪佛兰科鲁兹车款

路透墨西哥城/底特律3月23日 - 通用汽车(GM.N)周一表示，公司将在墨西哥生产下一代雪佛兰科鲁兹(Cruze)紧凑型车。目前各汽车厂商正纷纷寻求扩大在该国的业务，以充分利用当地低廉的劳动力成本和自由贸易协定。

通用汽车将在墨西哥科阿韦拉州(Coahuila)工厂投资3.5亿美元，生产科鲁兹紧凑车型，这是该公司去年宣布向墨西哥车厂投资50亿美元计划的一部分。

通用汽车将继续在俄亥俄州洛兹镇(Lordstown)生产该车型。迄今为止，该公司仅认定了三家工厂将生产下一代科鲁兹，其中包括中国车厂。

公司一名美国发言人表示，通用在韩国群山市的车厂将继续生产当前的科鲁兹车型，以满足国内和出口市场的需求。作为去年夏季达成的新工资协议的一项内容，通用汽车一改之前的决定，同意从2017年起在韩国生产下一代科鲁兹。

通用汽车高管对他们所谓的韩国劳动力成本上升表达了忧虑；该公司在当地与员工发生劳资纠纷。

汽车厂商纷纷考虑迁往墨西哥，以享受当地较低的劳动力成本和进入美国市场的便利。据知情人士之前透露，丰田汽车(7203.T)将最终敲定在墨西哥建立第一家乘用车组装厂的计划。福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE) (VOWG_p.DE)最近亦宣布在墨西哥普埃布拉州(Puebla)工厂投资10亿美元。(完)

(编译 王颖；审校 龚芳)

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