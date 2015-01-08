通用汽车调降凯迪拉克CTS车款售价 力图提振需求

孟山都终止向迪尔出售旗下农用设备业务的交易
路透芝加哥5月1日 - 全球最大的种子公司孟山都(Monsanto)和美国最大的农用机械制造商迪尔(Deere)周一称，孟山都已终止将旗下Precision Planting农用设备业务售予迪尔的协议，就此结束与反垄断机构就该交易的法律纷争。
路透底特律1月7日 - 通用汽车(General Motors)(GM.N)旗下的豪华车品牌凯迪拉克已调降2015年CTS车款售价，以因应美国对这款高级轿车的需求下滑。
通用汽车一名发言人证实，通用汽车周三已告知凯迪拉克经销商，调降CTS车款三种最畅销配套选项方案的价格，降价最多达3,000美元。
凯迪拉克发言人David Caldwell表示，2015年款凯迪拉克CTS的基本售价没有变动，仍为46,340美元，但豪华、性能与顶级三个等级，价格则调降1,000至3,000美元不等。他表示，这次价格调降的影响将遍及“绝大多数”的CTS轿车。
在高级车市场兴盛的情况下，12月CTS车款的销售量下滑将近18%，去年整年下降3.8%。根据Ward's汽车杂志，至2014年12月，通用汽车CTS车款库存已达102天的供应量。
凯迪拉克是2014年美国车市唯一销售下滑的主力豪华车品牌，凯迪拉克2014年销量较2013年下跌6.5%。去年凯迪拉克在美国车市的销售排名被福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)旗下的豪华车品牌奥迪超越，落至第五名。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张荻)
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