美国个股：通用汽车将与上汽集团共同研发小型车，面向新兴市场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
Joseph White
路透底特律7月28日 - 美国通用汽车 周二称，将在未来数年投资50亿美元，与中国合作伙伴共同开发新系列雪佛兰(Chevrolet)汽车，面向快速成长的新兴市场。此举让投资者有新的理由拒绝与菲亚特克莱斯勒 合并。
这是通用汽车首次与其中国伙伴上汽集团合作研发新的全球汽车平台。
通用与上汽共同研发的雪佛兰紧凑型轿车和运动型车(运动休旅车，SUV)，将在2019年开始在美国和欧洲以外的新兴市场销售，包括印度、中国、巴西和墨西哥。50亿美元投资将用于通用在汽车研发以及改造生产线方面所承担的部分。
通用汽车总裁Dan Ammann周一表示，“我们将充分利用我们的全球规模优势。”通用本周预计公布与此项目相关的巴西和印度投资计划。
今年稍早，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)拒绝了意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)的合并提议。
与上汽集团合作开展这么大规模的小型车项目，凸显博拉整合通用比较分散的各项汽车和发动机项目，即“与自己合并”的策略。(完) (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”