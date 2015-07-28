美国个股：通用汽车将与上汽集团共同研发小型车，面向新兴市场

Joseph White

路透底特律7月28日 - 美国通用汽车 周二称，将在未来数年投资50亿美元，与中国合作伙伴共同开发新系列雪佛兰(Chevrolet)汽车，面向快速成长的新兴市场。此举让投资者有新的理由拒绝与菲亚特克莱斯勒 合并。

这是通用汽车首次与其中国伙伴上汽集团合作研发新的全球汽车平台。

通用与上汽共同研发的雪佛兰紧凑型轿车和运动型车(运动休旅车，SUV)，将在2019年开始在美国和欧洲以外的新兴市场销售，包括印度、中国、巴西和墨西哥。50亿美元投资将用于通用在汽车研发以及改造生产线方面所承担的部分。

通用汽车总裁Dan Ammann周一表示，“我们将充分利用我们的全球规模优势。”通用本周预计公布与此项目相关的巴西和印度投资计划。

今年稍早，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)拒绝了意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)的合并提议。