通用汽车旗下的欧洲事业2015年仍陷亏损--公司高管

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透柏林1月9日 - 通用汽车(GM.N)旗下欧洲事业、欧宝汽车(Opel)执行长Karl-Thomas Neumann在接受一家德国杂志访问时表示，2015年欧洲事业仍陷亏损，希望今年能够扭亏为盈。
通用汽车的欧洲事业包含欧宝及Vauxhall等品牌，先前为该事业设下的目标是在“2016年之前”恢复盈利。上次通用汽车欧洲事业实现年度净利是在1999年。
“要扭转乾坤相当困难。但我们仍希望在2016年达成损益两平，”Neumann在接受Auto Bild杂志专访时表示。
最近几个月欧洲亏损扩大，主因俄罗斯销售下滑；俄罗斯是通用在欧洲的第三大市场。
通用汽车表示，第三季欧洲业务税前息前亏损为2亿美元，上年同期为亏损4亿美元。第二季时为损益两平。
当被Auto Bild问及去年是否有获利时，Neumann称“没有”。
“原本有一季几乎快要赚钱了，但整体而言我们仍在2015年前三季大幅减少亏损，”报导引述Neumann谈话进一步指出。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
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