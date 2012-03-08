通用汽车称其欧洲分部扭亏为盈或需1-2年

黄金大致持稳 因全球股市涨势失去动能
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价周五大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。
路透旧金山3月7日电---全球最大汽车生产商--通用汽车(General Motors)(GM.N)执行长艾克森(Dan Akerson)表示,其欧洲分部可能需要两年时间才能扭亏为盈,因为欧洲大陆正像过去五年间的美国汽车业那样削减过剩产能.
在过去12年里,通用汽车在欧洲的业务一直处於亏损状态.
艾克森周三晚间在旧金山接受采访时谈到,"我认为欧洲业务需1-2年的时间,才能转为盈利."
艾克森在非盈利公共事务论坛--美国加州联邦俱乐部(the Commonwealth Club of California)表示,在去年中期欧洲大陆陷入债务违约恐惧中之前,公司在欧洲的销量曾有所反弹.
艾克森称,"人们停止购车.我每天从销售报告中可以看出这一点."他出生在加州,曾就读于英国伦敦政经学院.
综观整个汽车业,艾克森认为欧洲有7-10家多余的汽车工厂,而业内其他执行长估计,欧洲有20%的过剩产能.
通用汽车上周宣布,将暂停生产Chevy Volt插电式电动车,持续五周,并暂时裁撤1,300名美国工人.(完)
--编译 兰秀娟;审校 白云
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