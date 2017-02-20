独家：通用汽车2018年将生产和测试上千辆无人驾驶汽车--消息

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)(GM.N)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。
这将是大型汽车生产商在2020年之前进行的最大规模的无人驾驶电动汽车测试。多家汽车生产商表示，他们计划在2020年之前大规模生产和部署无人驾驶汽车。Alphabet (GOOGL.O)的附属公司Waymo目前正在四个州测试大约60辆无人驾驶原型车。
一位消息人士说，这些安装了特殊设备的雪佛兰Bolt电动汽车的大部分将被Lyft使用，并将在多个州的共乘车队中测试这些车辆。据消息人士说，通用汽车目前没有向个人客户出售Bolt无人驾驶车的计划。
由于通用汽车尚未公布相关计划，上述消息人士要求匿名。
通用汽车的管理人士过去一年在接受采访时以及在投资者会议上说，他们计划量产无人驾驶汽车，并在共乘服务车队部署无人驾驶车。但通用汽车管理人士并未透露产量规模的细节，以及部署这些车辆的时间。
通用汽车周五发布公告称，“我们并未提供未来潜在产品或技术发布计划的具体细节。我们曾说过，我们的无人驾驶车技术在共乘网络应用上出现的时间将比你们认为的时间要早。”
Lyft未予置评。(完)
(编译 汪红英；审校 王洋)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。