独家：通用汽车2018年将生产和测试上千辆无人驾驶汽车--消息

路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)(GM.N)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。

这将是大型汽车生产商在2020年之前进行的最大规模的无人驾驶电动汽车测试。多家汽车生产商表示，他们计划在2020年之前大规模生产和部署无人驾驶汽车。Alphabet (GOOGL.O)的附属公司Waymo目前正在四个州测试大约60辆无人驾驶原型车。

一位消息人士说，这些安装了特殊设备的雪佛兰Bolt电动汽车的大部分将被Lyft使用，并将在多个州的共乘车队中测试这些车辆。据消息人士说，通用汽车目前没有向个人客户出售Bolt无人驾驶车的计划。

由于通用汽车尚未公布相关计划，上述消息人士要求匿名。

通用汽车的管理人士过去一年在接受采访时以及在投资者会议上说，他们计划量产无人驾驶汽车，并在共乘服务车队部署无人驾驶车。但通用汽车管理人士并未透露产量规模的细节，以及部署这些车辆的时间。

通用汽车周五发布公告称，“我们并未提供未来潜在产品或技术发布计划的具体细节。我们曾说过，我们的无人驾驶车技术在共乘网络应用上出现的时间将比你们认为的时间要早。”

Lyft未予置评。(完)