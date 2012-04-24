通用汽车总裁预计今年中国汽车销量最高至2000万辆

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京4月24日电---通用汽车(GM.N)中国公司总裁暨总经理甘文维(Kevin Wale)周二表示,预计今年中国汽车销量将达到1,950-2,000万辆,高於2011年的1,850万辆.
甘文维在北京车展上对记者作出上述评论.
根据中国汽车工业协会数据,甘文维的预期显示今年中国汽车总量将增加5.4-8.1%,增幅高於去年的2.5%,但较近几年的年度增幅大幅下降.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
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