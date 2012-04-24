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中国财经 | 2012年 4月 24日 星期二 18:28 BJT

通用汽车总裁预计今年中国汽车销量最高至2000万辆

路透北京4月24日电---通用汽车(GM.N)中国公司总裁暨总经理甘文维(Kevin Wale)周二表示,预计今年中国汽车销量将达到1,950-2,000万辆,高於2011年的1,850万辆.

甘文维在北京车展上对记者作出上述评论.

根据中国汽车工业协会数据,甘文维的预期显示今年中国汽车总量将增加5.4-8.1%,增幅高於去年的2.5%,但较近几年的年度增幅大幅下降.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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