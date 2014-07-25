通用汽车和福特寄望欧洲业务好转 俄罗斯销售恐继续恶化

路透法兰克福/底特律7月24日 - 福特汽车(F.N)和通用汽车(GM.N)周四表示，乌克兰危机令其在俄罗斯本已下降的销售状况雪上加霜，但历经几年来欧洲大陆经济不稳定之后，这两家汽车厂商表示，他们的欧洲业务有望好转。

福特再次表示，预计明年全年欧洲业务都将盈利；通用汽车亦重申之前的预估，预计到2015年欧洲业务将录得获利。两家公司周四都公布了第二季业绩。

福特欧洲业务第二季获得温和利润，令分析师感到惊讶。通用第二季亏损1.14亿美元，齐平去年水准，因德国一工厂关闭造成减记。

十年来多家汽车公司都苦于让欧洲业务获得盈利。随着欧洲经济复苏，目前已经浮现出盈利迹象。欧洲爆发主权债危机后，该地区几年来一直受撙节举措牵绊。

欧洲一汽车行业机构公布6月数据显示，受购车激励计划提振，欧洲乘用车需求连续第十个月增加。

**复苏遥不可及？**

通用汽车和福特欧洲经营状况全面复苏可能难以捉摸。

据咨询机构AlixPartners，相比2007年，欧洲汽车销售仍低19%，工厂产能运营率平均为72%，尽管过去三年已有几家工厂关闭。

福特和通用汽车已重组欧洲业务，并承诺向该市场推出新车型。欧宝将在2014至2018年间推出27款车和17种新引擎，加大采用母公司通用汽车的设计和零部件。福特到2017年将大量生产至少25款新型和升级版汽车，这可能提振其欧洲销售。

乌克兰危机令俄罗斯需求疲弱状况恶化。

通用汽车财务长Chuck Stevens周四在底特律对记者称，为了解决俄罗斯需求下降的问题，该公司今年已将其在俄罗斯的主要工厂减产20%-25%。

通用汽车还面临着欧元与卢布的汇率波动。该公司为俄罗斯从欧元区进口原材料和配件；由于正在磋商对俄罗斯进行更严厉的制裁，从欧元区进口是潜在障碍。

通用汽车第二季在欧洲市场亏损增加近两倍，至3.05亿美元。[nL4S0PZ535]

“不计重组影响，欧洲市场亏损大约为1亿美元，与去年同期相仿，”Stevens指称，“考虑到今年因俄罗斯情势而面临的阻力增加，这一业绩已是相当不错。”

欲浏览通用汽车业绩，请点选link.reuters.com/fuf52w

欲浏览福特汽车业绩，请点选link.reuters.com/juf52w

福特汽车第二季在欧洲市场三年来首次录得税前获利。

该公司财务长Bob Shanks称，下半年工厂正常关闭及结构成本上涨，意味着今年下半年或全年在欧洲市场不太可能扭亏为盈，但全年业绩或将优于去年业绩，去年为亏损14.4亿美元。

福特汽车新上任的执行长Mark Fields称，俄罗斯市场的疲弱不会让该公司停止预期欧洲市场2015年全年将录得获利。他还称，福特汽车仍致力在俄罗斯的投资及其与俄罗斯汽车生产商Sollers的合资企业。

“目前的商业环境非常具有挑战性且不稳定，”Fields提到俄罗斯时称，“该国GDP放缓，卢布疲弱”而且面临着乌克兰危机。

“当前的环境非常困难，但这是一个重要的大规模市场，随着时间推移，有可能成为欧洲最大的市场。”(完)

(编译 李爽/于春红; 审校 李婷仪/艾茂林)

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