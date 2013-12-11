通用福特撤出 澳洲汽车业危机压顶

* GM将关闭澳洲的汽车和发动机厂，影响2,900人就业

* GM尾随福特退出澳洲，引发对丰田未来的担忧

* 澳元强势、销售下滑以及高成本冲击澳洲汽车业

* 丰田称通用的决定令其承受“前所未有的压力”

路透悉尼/墨尔本12月11日 -全球第二大汽车商--通用汽车(GM)(GM.N)宣布四年内将在澳洲停产，由于成本和澳元汇率过高。这令人担忧丰田汽车(7203.T)是否会效仿，并使澳洲的整个汽车业面临崩溃的风险。

今年澳洲的制造业处境悲凉，汽车业尤为如此，通用要关闭在南澳霍尔登和维多利亚州工厂的决定为这糟糕的一年画上句号。

“无论如何计算，长期在澳洲生产和组装汽车根本不可行，”通用阿德雷德工厂的总经理Mike Devereux对记者说。

这将给总理艾保德领导的保守派政府带来更多压力，此时正值澳洲持续10年之久的矿业投资热潮由盛转衰，政府在设法应对经济增长放缓的问题。

“(通用)在澳洲停产的决定，反映了该国汽车业面临多重负面因素的完美风暴，包括澳元持续强劲、高生产成本、国内市场狭小但却是全球竞争和分化程度最严重的地区等问题，”通用汽车董事长和首席执行官艾克森在声明中称。

福特(F.N)5月表示，将于2016年5月关闭澳洲的两家汽车厂，之前三菱汽车(7211.T)于2008年退出澳洲。

外界普遍担心，如果通用霍尔登(GMHolden)撤出澳洲，那么丰田也会紧随其后，从而威胁约150家零部件供应商，目前这些供应商有超过4万名员工。

“现在，丰田汽车退出澳洲的可能性很高。实际上是几乎铁定会退出，”澳洲制造业工人工会的全国汽车部门秘书DaveSmith表示。

就在周三宣布这一决定的前一天，通用汽车的当地高管还表示，公司需要澳洲政府提供更多帮助，以维持长期生存。

“通用汽车已经做出这一决定，不会更改，”被问及如果政府提供帮助，公司是否会改变想法时Devereux表示。

**澳元走强带来拖累**

澳洲制造业就业人口约为921,000人，过去10年减少了逾117,000人，因澳元持续走强和成本高昂提高了进口的竞争力。

悉尼商学院劳动与组织研究讲师StephenClibborn表示，“若汽车业离开，澳洲将失去一个创新及职能技巧扩散至其他制造业的来源。”

丰田表示，通用汽车决定停止在澳洲生产，将会使该公司在澳洲制造车辆面临“前所未有的压力”。

“这将会使得本地供应网络、以及我们在澳洲生产车辆上面临前所未有的压力，”澳洲丰田在一份声明中表示。

丰田称将与供应商及政府合作以决定未来的措施，以及确认其是否能够在通用汽车求去后继续在澳洲经营工厂。

目前该公司正与工会协商变更劳动环境协议，料将于周五表决。

澳洲丰田发言人在通用宣布决定前向路透表示，“若新协议遭到否决，则将向母公司传递强烈讯息，说明我们并未严肃考虑业务转型。”

澳洲年度新车销量约110万辆，但本地制造车辆销售从2005年的近38.9万辆降到110万辆的四分之一不到。

通用汽车表示，预期2013年第四季将付出4-6亿美元的税前费用。(完)

(编译 李春喜/杜明霞/张明钧; 审校 白云/田建华/于春红)

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