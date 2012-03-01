通用汽车和标致雪铁龙结盟

1月6日在新德里车展拍到的通用汽车旗下雪佛兰轿车的展台。 REUTERS/Adnan Abidi

* PSA标致雪铁龙和通用汽车就结盟协议达成一致

* 分析师警告称,结盟带来诸多风险

* 标致股价收跌2.1%

路透法兰克福/巴黎2月29日电---通用汽车(General Motors)(GM.N)和PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周三宣布,将组建一个全球采购联盟,冀望借此每年合共节省20亿美元,但在五年内难以完全实现预期的成本节约.

两家公司称,通用根据协议将在标致增资活动中出资约10亿欧元(13.4亿美元),成为这家处境艰难的法国汽车制造商的第二大股东,作为这项广泛行业联盟的一部分.

通用汽车将持有欧洲第二大汽车厂商标致的7%股份,两家公司将在研发、汽车平台和技术等方面实现共享.

"借助结盟的协力效应和我们的独立计划,将为通用在欧洲带来长期的可持续获利能力,"通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)在声明中称.

两家公司称,结盟将专注于中小型乘用车及交叉车型(crossover).声明未提到任何可能的关闭工厂或裁员.

这两家汽车制造商称,结盟的头两年内节省的成本有限,此间恰遇联合研发新的汽车平台,不过最终将实现每年合计节省20亿美元,双方将平分这些收益.

随着最近数日交易内容浮出水面,结盟受到投资者的广泛质疑,此时正值标致和通用的欧宝品牌在欧洲面临销售缓慢和产能过剩的问题.标致股价收低2.1%,通用小涨0.5%.

"PSA标致雪铁龙需要通用汽车,但通用并不需要PSA,"纽约Guggenheim Securities的分析师Matthew Stover表示,"我想不出这项协议能对通用在欧洲有什麽帮助."

Stover称,两家汽车厂商在欧洲的过剩产能约为25%.他补充道,"通用的重组活动正处在非常微妙的结点上,结盟计划可能会带来复杂因素."

标致的家族控股公司表示,将投资1.5亿欧元用於增资,仍将是这家法国汽车厂商的最大股东.

两家公司称,结盟"将增强但不会取代双方为各自欧洲业务恢复可持续盈利而采取的独立措施".

法国工业部长Eric Besson周三在声明中表示,战略性协议不涉及两家公司的生产活动.Besson说,标致首席执行官Philippe Varin承诺结盟将有利於创造就业.

Fifth Third Asset Management的经理Mirko Mikelic称,通用汽车与标致的结盟能否成功,取决於联盟在减少欧洲工厂方面克服政治阻碍的能力.

标致家族对该公司的持股比例略高於30%.其已经暗示,只要仍是主要股东,将不反对股权稀释.

尽管进行结盟谈判,但标致仍是卖空者的最爱.根据伦敦Data Explorers的数据,标致8.6%的流通股被借用,是法国指标股指中第三大卖空个股.(完)