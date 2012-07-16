独家：通用汽车或中止与惠普的IT服务外包合同--消息

路透旧金山7月13日电---两位知情消息人士对路透表示,通用汽车(General Motors)(GM.N)决定将大部分信息技术(IT)工作转至公司内部,这威胁到通用与惠普(HPQ.N)每年价值约6亿美元的IT服务协议.

其中一位消息人士表示,尚不清楚那对惠普协议的影响程度,不过与通用汽车的合同是惠普所签合同中规模较大的.其还补充表示,那部分业务损失巨大金额是件"很大的事情".

这两位消息人士要求匿名,因为相关安排细节未被公开.

惠普和通用汽车均拒绝就此置评.

通用汽车是惠普的大客户之一,惠普向通用提供技术服务和支持已有25年之久.

通用表示,目前计划自行在内部处理大部分IT工作,将在三至五年内通过聘请数千名软件开发人员完成这一转变,取代之前外包的工作.

惠普2010年7月曾宣布,与通用汽车达成价值20亿美元,为期数年的服务协议,通用当时将约90%的IT工作外包出去.(完)

--编译 白云;审校 王冠中

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