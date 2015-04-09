通用汽车考虑斥资13亿美元扩建德州阿灵顿组装厂

日本政府1月维持对经济的总体评估不变
包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透4月8日 - 据德克萨斯州阿灵顿市的文件，通用汽车(GM.N)正在考虑斥资13亿美元扩建该市汽车组装厂，以提高运动型车(运动休旅车，SUV)的产量。
阿灵顿市称，通用汽车将把该组装厂面积扩大120万平方英尺(合11.1万平方米)，并在现有3,179个就业岗位基础上再增加589个岗位。
据阿灵顿市内部报告，该市还计划在10年内对扩张后的这家工厂及设备减税80%，并免征建筑许可和开发费。
通用汽车将在厂房扩建方面支出3.07亿美元，在购置新设备方面支出9.86亿美元。据阿灵顿市网站，通用汽车是该市十大雇主之一。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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包括家庭支出、出口和企业信心在内的所有评估议题，政府都维持12月的看法不变。报告显示，消费者信心改善，对亚洲的出口回升，与上月的措辞一致。(完)
路透东京1月23日 - 日本首相安倍晋三周一表示，他相信美国总统特朗普明白自由贸易的价值，他将继续为达成多边贸易协定而努力。对于该协定，特朗普政府表示将要退出。
路透东京1月23日 - 美元周一全线下跌，美国总统特朗普就职演说中的贸易保护主义基调，抵消了市场对其将履行减税等刺激政策承诺的乐观情绪。