通用汽车考虑斥资13亿美元扩建德州阿灵顿组装厂

路透4月8日 - 据德克萨斯州阿灵顿市的文件，通用汽车(GM.N)正在考虑斥资13亿美元扩建该市汽车组装厂，以提高运动型车(运动休旅车，SUV)的产量。

阿灵顿市称，通用汽车将把该组装厂面积扩大120万平方英尺(合11.1万平方米)，并在现有3,179个就业岗位基础上再增加589个岗位。

据阿灵顿市内部报告，该市还计划在10年内对扩张后的这家工厂及设备减税80%，并免征建筑许可和开发费。

通用汽车将在厂房扩建方面支出3.07亿美元，在购置新设备方面支出9.86亿美元。据阿灵顿市网站，通用汽车是该市十大雇主之一。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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