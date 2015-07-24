通用汽车第二季净利倍增 股价大涨近4%

路透底特律7月23日 - 美国通用汽车(GM.N)周四公布第二季经调整净利增长一倍有余，因北美卡车旺销且在中国市场继续表现强劲。公司股价周四收高近4%。

公司财务长Chuck Stevens周四还重申，预估全年营业利润将较高于去年的93亿美元。

他表示，通用汽车仍预计在中国将保持很强的盈利能力，尽管在该市场的汽车销售速度慢于预期，而且价格竞争加剧。

该公司股价在纽约证交所大涨3.96%，收报31.50美元。

近期中国市场的汽车销售急剧减速，促使部分分析师预期，通用汽车将不得不调降在该市场维持9-10%的利润率的预估。该公司则表示，中国市场的利润率从一年前的10%升至10.2%。

Stevens在记者简报会上称，“我们有不少手段可以使用”，以在中国市场降低成本并维持利润率。

通用计划未来几年投资140亿美元在中国开发新车和建厂。Stevens表示，对新车型的投资不会放缓，但通用将“密切关注并继续评估”在中国市场扩大产能的时间。

Stevens表示，“我们对中国的长期目标不变”。他还认为未来10-15年，中国汽车市场将增长至每年3,500万辆。目前中国每年的汽车销量为2,000万辆左右。

扣除一次性费用后，通用本季每股获利为1.29美元，高于上年同期的0.58美元，同时也远高于分析师预估的1.08美元。尽管全球交货数量下滑，且全球营收减少3.5%，但获利仍旧成长。

净利成长至11亿美元，每股盈余(EPS)为0.67美元，上年同期分别为2亿及0.11美元，当时受到召回成本庞大支出的打击。

Stevens称，在过去的12个月中，公司的投资回报率为23.4%，高过与投资者群体达成的20%的目标。此外在截至7月21日的一年，通用还回购了21亿美元股票。

通用汽车北美事业是获利增长的主要推动力，北美获利倍增至28亿美元，利润率达10.5%，几乎较上年同期增长了一倍。

浏览通用股价、EPS和营收图表，请点选： link.reuters.com/ryc35w(完)

(翻译 徐文焰/张荻； 审校 王丽鑫)

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