通用汽车第二季净利倍增 股价大涨近4%

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透底特律7月23日 - 美国通用汽车(GM.N)周四公布第二季经调整净利增长一倍有余，因北美卡车旺销且在中国市场继续表现强劲。公司股价周四收高近4%。
公司财务长Chuck Stevens周四还重申，预估全年营业利润将较高于去年的93亿美元。
他表示，通用汽车仍预计在中国将保持很强的盈利能力，尽管在该市场的汽车销售速度慢于预期，而且价格竞争加剧。
该公司股价在纽约证交所大涨3.96%，收报31.50美元。
近期中国市场的汽车销售急剧减速，促使部分分析师预期，通用汽车将不得不调降在该市场维持9-10%的利润率的预估。该公司则表示，中国市场的利润率从一年前的10%升至10.2%。
Stevens在记者简报会上称，“我们有不少手段可以使用”，以在中国市场降低成本并维持利润率。
通用计划未来几年投资140亿美元在中国开发新车和建厂。Stevens表示，对新车型的投资不会放缓，但通用将“密切关注并继续评估”在中国市场扩大产能的时间。
Stevens表示，“我们对中国的长期目标不变”。他还认为未来10-15年，中国汽车市场将增长至每年3,500万辆。目前中国每年的汽车销量为2,000万辆左右。
扣除一次性费用后，通用本季每股获利为1.29美元，高于上年同期的0.58美元，同时也远高于分析师预估的1.08美元。尽管全球交货数量下滑，且全球营收减少3.5%，但获利仍旧成长。
净利成长至11亿美元，每股盈余(EPS)为0.67美元，上年同期分别为2亿及0.11美元，当时受到召回成本庞大支出的打击。
Stevens称，在过去的12个月中，公司的投资回报率为23.4%，高过与投资者群体达成的20%的目标。此外在截至7月21日的一年，通用还回购了21亿美元股票。
通用汽车北美事业是获利增长的主要推动力，北美获利倍增至28亿美元，利润率达10.5%，几乎较上年同期增长了一倍。
浏览通用股价、EPS和营收图表，请点选： link.reuters.com/ryc35w(完)
(翻译 徐文焰/张荻； 审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。