通用汽车将付9亿美元了结美国点火开关刑事调查--消息人士

路透纽约9月16日 - 通用汽车(General Motors)(GM.N)已同意支付9亿美元并签署一份暂缓起诉协议，以了结美国政府有关该公司应对点火开关缺陷问题的调查；该缺陷已导致124人死亡。

上述协议的达成意味着通用将被指控向监管机构隐瞒点火开关缺陷、并且在这一过程中欺骗消费者，但在通用执行协议条款期间，此案将被搁置。

据一名消息人士称，在此案中没有个人会被起诉。

另一名消息人士证实，通用料将支付9亿美元，低于丰田汽车(7203.T)在了解一起类似案件中支付的12亿美元。

通用对此不予置评。美国纽约和华盛顿的检察官发言人也不予置评。

通用与美国政府所达成协议的条款未立即披露。

消息人士称，上述协议预计周四公布。暂缓起诉协议还需要法庭批准。

“我非常希望司法部让通用负全责，促使其认责并接受罚款，”康涅狄格州民主党参议员Richard Blumenthal在接受路透电话采访时称。

通用汽车股价收高0.68%至31.2美元。

该公司是否会面临额外罚款以了结该刑事调查暂时还不清楚。(完)

(编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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