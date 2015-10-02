通用汽车未来三年料节省55亿美元 将用于技术与品牌发展

路透密西根州10月1日 - 通用汽车(GM.N)周四表示，未来三年将因生产、管理与采购效能提升，节省约55亿美元，节省的费用将投资于技术与品牌发展。

通用汽车在为投资者举行的年度说明会上表示，把直到2018年底所节省的费用，用于技术与品牌投资“绰绰有余”。

通用汽车执行长博拉(Mary Barra)表示，公司高管周四稍晚将为投资者说明对中国与印度的最新计划。

依照该公司规划，新车或改款新车的销售将占全球销售的39%，高于今年的26%。此外，新车销售将占2017年总销售的40%；2018年为31%；2019与2020年均为40%。

通用汽车表示将调升每股盈余(EPS)，但并未说明详细内容。该公司股价近期跌破30美元，低于首次公开发行(IPO)的33美元水平。

博拉表示与菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)(FCHA.MI)并无进一步接触。菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)几个月之前曾发出电子邮件给博拉表达并购意愿，不过博拉一再表示，她与公司董事会成员对并购不感兴趣。(完)