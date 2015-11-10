通用汽车可能因为点火开关问题面临惩罚性赔偿

路透纽约11月9日 - 一位美国法官周一表示，通用汽车(General Motors)(GM.N)产品因点火开关问题导致去年召回数以百万计的汽车，由此引发的诉讼官司可能让该公司面临惩罚性赔偿。

受伤、死亡以及2014年召回事件导致的车辆减值，让通用汽车面临索赔方面的财务风险，而曼哈顿破产法庭法官Robert Gerber的判决将加大这种风险。

惩罚性赔偿不同于补偿性赔偿，后者只要求弥补原告的损失，而惩罚性赔偿则是要严惩被告极端恶劣或不负责任的行为，以敬傚尤。

不过Gerber的判决虽然使得某些案子可以适用惩罚性赔偿，但他表示，原告方不得要求让破产重组后的“新通用”为破产前“老通用”知晓的事情或者做出的行为负责。

“对新通用的惩罚性赔偿追责范围，仅限于新通用知晓或者做出的行为，”Gerber写道，并补充说，新通用可能还需要对从老通用那里“继承的”员工知识以及文档负责。

原告方律师Robert Hilliard认为该判决是一项胜利，但通用发言人Pat Morrissey对此持异议，称这“并不是原告的胜利”。(完)