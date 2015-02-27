通用汽车关闭印尼厂 凸显新兴市场疲势

路透底特律2月26日 - 通用汽车(GM.N)决定关闭一家印尼车厂；这是在全球汽车厂商重新考量新兴市场投资时机和发展空间的背景下做出的决定。

过去几年，全球汽车厂商在巴西、俄罗斯、印度、中国和其他新兴市场投入了数以十亿美元计的资金。而现在，部分关键的新兴市场已对营收和获利形成拖累。

福特汽车(F.N)、通用汽车、丰田汽车(7203.T)以及韩国的现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)表示，去年巴西、俄罗斯和印度及其他新兴市场业务滑坡，侵蚀了公司获利。

由于委内瑞拉货币体系大幅震荡，福特汽车通过会计变更在第四季财报中提列8亿美元的一次性支出。通用汽车的俄罗斯资产减记1.94亿美元，并在当地减产。

丰田表示，最新一个季度其亚洲销量下降11%，主要因为泰国和印尼需求疲弱。

自从福特和雷诺-日产宣布在印度大笔投资以来，该国汽车销量连续两年下滑。

菲亚特克莱斯勒汽车曾计划2013年在印度市场推出Jeep品牌汽车，但时至今日该公司表示计划等到今年第三季再说。

投资银行Rothschild全球汽车业务主管Vikas Sehgal说道：“印度才刚苏醒。”他称印度长期看将会成长。

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多位业内高管称，他们仍认为长远来看新兴市场将会带动全球汽车销售增长，这是人口增长和收入增加一个必然的结果。

"我们希望能大幅扩大新兴市场，"福特执行长Mark Fields在近期给分析师的简报中说道。福特在印度有两座新的汽车工厂，计划在亚太地区再盖四座以上的工厂，其中包括印度及中国各两座。

通用称，2030年以前全球汽车销量增长中有超过一半以上将来自新兴市场。IHS预期，2020年以前，来自印度、巴西和俄罗斯的销量将增加40%，至1,200万辆以上。该公司还表示，今年约7亿美元的重组费用预算将有很大部分花在南美及亚太业务。

“这些投资的视界不是只有四年而已，”波士顿咨询集团总经理Xavier Mosquet说道，“必须要做出20年远景规划。”(完)

(编译 王颖/孙茉莉; 审校 李婷仪/张明钧)

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