（更正）通用汽车和五十铃汽车结束皮卡开发合作关系

（更正：因英文原文有误，内文第二段改为“两家公司在泰国的各自工厂中生产皮卡”，非“五十铃汽车在其位于泰国的工厂生产皮卡”）

路透北京/东京7月22日 - 美国通用汽车(GM.N)和日本五十铃汽车(7202.T)同意结束在亚洲开发中型皮卡的合作，从而终结二者始于2000年代中期的联合开发产品关系。

五十铃汽车周五称，已结束与通用汽车的协议。根据该协议，两家公司在泰国的各自工厂中生产皮卡，然后在全球市场用自己的品牌销售这些皮卡。(完)