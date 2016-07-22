（更正）通用汽车和五十铃汽车结束皮卡开发合作关系

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
（更正：因英文原文有误，内文第二段改为“两家公司在泰国的各自工厂中生产皮卡”，非“五十铃汽车在其位于泰国的工厂生产皮卡”）
路透北京/东京7月22日 - 美国通用汽车(GM.N)和日本五十铃汽车(7202.T)同意结束在亚洲开发中型皮卡的合作，从而终结二者始于2000年代中期的联合开发产品关系。
五十铃汽车周五称，已结束与通用汽车的协议。根据该协议，两家公司在泰国的各自工厂中生产皮卡，然后在全球市场用自己的品牌销售这些皮卡。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京1月17日 - 针对洛阳奥吉特菌业公司是否因所迁往的兰考县脱贫而不再享受IPO（首次公开发行）扶持政策，中国证券报周二援引证监会有关部门人称，贫困县享受的资本市场扶持政策实行脱贫不脱钩，贫困县脱贫摘帽后政策也可以延续，不影响执行。
路透上海1月17日 - 近期受市场高度关注的乐视网在上周末公布引入战略投资者融创中国后，周一晚公告更多细节，乐视网大股东贾跃亭获得的股份转让款中，有30亿元人民币将优先用于解除股份质押。这将令市场对贾跃亭质押股票跌破平仓线的担忧得到很大程度缓解。