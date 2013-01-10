通用和五十铃汽车将讨论联合开发皮卡车型--日经

路透底特律1月9日 - 通用汽车(GM.N)周三在一份声明中表示,该公司和日本五十铃汽车(7202.T)将讨论联合开发下一代皮卡的可能性.

为展开协商工作,两家汽车制造商已签署了一份谅解备忘录.但通用汽车拒绝给出谈判的时间或可能达成协议中的其他内容.

日本经济新闻报道称,五十铃汽车社长细井行和通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)本月稍晚将在美国举行一次会议,届时将敲定合作事宜.

据日本经济新闻报道,两家厂商也将继续进行通用收购五十铃股权可能性的谈判.而通用汽车一发言人拒绝置评.(完)

(编译 洪曦; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。