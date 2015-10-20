通用汽车与LG合作开发雪佛兰Bolt电动车

路透底特律10月20日 - 通用汽车(GM.N)周二宣布了与韩国电子企业LG (003550.KS)的广泛合作计划，将在2017年雪佛兰Bolt电动汽车生产方面展开全方位合作，这或可为将来的同类协作提供范本。

包括LG电子(066570.KS)和LG化学(051910.KS)在内的LG旗下数家企业，已经与通用汽车密切合作，共同开发电动马达、电池、仪表盘显示器以及其它用于Bolt的电子系统。该车型将于明年底在密西根州投产。

通用汽车目前感受到来自菲亚特克莱斯勒公司执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)的压力，后者希望与之合作，分担开发电动汽车和其它新技术的成本。通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)断然回绝菲亚特克莱斯勒的提议，称该公司可以通过其他途径提高规模经济并实施新的技术策略。

通用汽车与LG的结盟是美国汽车厂商与海外供应商之间最为广泛的一次合作，将把新型雪佛兰汽车的开发与生产成本进一步分摊给合作伙伴，同时将提供大量专门技术。

Bolt电动汽车在设计上将考虑车主的经济承受能力，起步价在35,000美元左右，大约行驶200英里充一次电。其它厂商的类似产品包括宝马的i3、日产汽车(7201.T)的Leaf以及特斯拉汽车(TSLA.O)未来的Model 3。

LG与通用汽车的合作始于2007年，当时LG电子为通用汽车的OnStar车载信息系统提供车用通讯模组。LG化学则为2010年推出的混合动力车款雪佛兰Volt供应电池。

通过Bolt车款，通用汽车可将部分成本转嫁给一直期望与汽车业建立连结的LG。

根据熟知交易的一名消息人士，LG已于首尔外围的仁川投资2.5亿美元，打造工程与制造设施，进行Bolt零件与系统的研发与制造。

由于电视与智能(智慧型)手机业务面临的逆境愈趋严峻，LG藉由这项供应协议求新求变，寄望提振汽车相关业务。

由于供应给通用汽车的产品包罗万象，LG电子可望藉此强化汽车相关业务。LG电子近期也获得本田汽车(7267.T)与大众汽车(福斯汽车，Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下保时捷(Porsche)车厂的信息显示器供应合约。

蔚然成风的汽车/科技业伙伴关系，或令合作的双方各获其利。苹果(AAPL.O)已与德国宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)商谈合作打造一辆由苹果设计的电动车；谷歌(Google)(GOOGL.O)也表示，正与多家车商进行磋商，讨论自动驾驶汽车的合作事宜。(完)