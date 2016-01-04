通用汽车向Lyft投资5亿美元 两公司结成战略联盟

路透旧金山1月4日 - 通用汽车(GM.N)与Lyft周一宣布联合开发自动驾驶汽车按需服务网络。Lyft本轮融资筹得10亿美元，其中5亿美元来自通用汽车。

两家企业称，他们都认为自动驾驶汽车首先将作为部分驾乘分享服务接触消费者，而不是作为自有车。

通用汽车总裁Dan Ammann接受路透专访时称，我们与Lyft“对未来的看法真的很一致”。协议内容还包括Ammann将进入Lyft董事会。

Lyft总裁John Zimmer在同一次采访中对这一观点表示认同，称两家公司的“文化和愿景非常相似”。

Lyft称，此轮融资中的其他投资者包括知名沙特投资者Alwaleed bin Talal王子的公司Kingdom Holding Company；以及骏利资产管理集团、日本乐天(4755.T)、打车服务公司滴滴快的以及中国电商巨头阿里巴巴(BABA.N)。

“Lyft增长迅速，业务强劲，我们相信他们长期内将取得成功，”Alwaleed在新闻稿中说。Kingdom和Alwaleed是美国科技业的主要投资者；比如，两者共持有推特(TWTR.N)逾5%的股份。

通用汽车和Lyft达成该交易之际，恰逢汽车制造商和矽谷公司探索新的联盟和新技术，这料重塑全球汽车产业格局。

“我认为我们业务和人员的机动性，在未来五年带来的改变将超过过去50年，”Ammann说。

通用汽车和Lyft表示，两者的合作将涉及通用汽车开发自动驾驶汽车的工作以及Lyft的软件，该软件可以自动匹配司机和乘客、安排行车路线和支付以创建一个能自己运营并按需服务的汽车网络。

通用汽车和Lyft未提供建立按需服务网络的时间表。但它们称，将立即向Lyft司机提供通用旗下汽车的短租，用来提供服务。

Lyft称，最新一轮融资对该公司估值为55亿美元。Lyft称，该公司自2013年8月以来共筹集了20亿美元。据称其最大竞争对手优步(Uber)正在筹集价值21亿美元的融资，这笔交易对优步的估值高达646亿美元。(完)