通用汽车任命首席执行官博拉同时担任董事长

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月4日 - 通用汽车(GM.N)周一任命首席执行官博拉(Mary Barra)为董事长，该任命立即生效。博拉在过去一年带领通用汽车取得了强劲的业绩，平息了股东的不满，并使公司逐渐摆脱召回丑闻的影响。
通用汽车称，博拉将接替Theodore Solso的董事长职位。Solso将继续担任董事会的首席独立董事。
关于首席执行官和董事职位是否应由不同人担任，通用汽车过去几年一直对此摇摆不定。在上世纪90年代初通用汽车险些出现财务危机后，该公司董事会将这两个职位分开，此举受到公司治理专家的称赞。
博拉的前任艾克森曾同时担任这两个职务。
博拉在2014年被任命为通用汽车的首席执行官，成为首位担任大型车企首席执行官的女性。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。