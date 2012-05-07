通用汽车今年迄今在华销量已过百万

格力电器预计其与银隆新能源的合作将带来162亿元营收增量
路透上海2月24日 - 在与银隆新能源签署合作协议后，中国家电大厂--格力电器周四晚公告进一步披露合作细节，预计今年双方合作交易完成后，将给格力电器带来162.4亿元人民币营收增长。
路透北京5月7日电---美国通用汽车(GM.N)周一称,4月中国销量同比上升11.7%,至227,217辆,而今年迄今在华累计销量突破100万辆.
其新闻稿并称,今年前四月销量累计已达972,369辆,同比增长9.4%.
通用汽车中国公司总裁兼总经理甘文维表示,今天(5月7日)通用汽车及其合资企业今年以来在华的累计销量已经突破了100万辆,"我们相信今年的全年销量将有望再创新高."
通用汽车高层在上月北京车展上称,称今年年底在中国经销商数量将达3,500家,去年末时为2,900家.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透上海2月24日 - 中国股市沪综指周四收跌0.30%。沪深证交所融资融券余额当日上升30.9亿元人民币，连续四日上升；两市两融余额为9,057.2亿元，续创逾一个月高点。