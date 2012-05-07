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中国财经 | 2012年 5月 7日 星期一 11:59 BJT

通用汽车今年迄今在华销量已过百万

路透北京5月7日电---美国通用汽车(GM.N)周一称,4月中国销量同比上升11.7%,至227,217辆,而今年迄今在华累计销量突破100万辆.

其新闻稿并称,今年前四月销量累计已达972,369辆,同比增长9.4%.

通用汽车中国公司总裁兼总经理甘文维表示,今天(5月7日)通用汽车及其合资企业今年以来在华的累计销量已经突破了100万辆,"我们相信今年的全年销量将有望再创新高."

通用汽车高层在上月北京车展上称,称今年年底在中国经销商数量将达3,500家,去年末时为2,900家.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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