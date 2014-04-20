通用汽车计划在华投资120亿美元并筹建新厂

图为美国底特律通用汽车总部前的雪佛兰汽车特许经销商树立的标识。 REUTERS/Rebecca Cook

* 通用汽车将在中国投资120亿美元，建造更多工厂

* 计划明年建立四家装配厂和一家发动机厂

* 希望在中国销售更多凯迪拉克汽车

路透北京4月20日 -美国汽车巨擘通用汽车(GM.N)计划2014年至2017年期间在中国投资120亿美元，并计划明年建造更多工厂，以在这个全球最大的汽车市场与强劲的竞争对手抗衡。

通用汽车预计，今年中国销量将增长8-10%，与中国市场整体增幅一致。大众汽车(VOWG_p.DE)等外资企业，及上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)等中国本土企业目前都争取在中国市场占领更大的市场份额。

“我们正明智地投资和加快汽车开发和制造，以跟上市场需求的增长步伐。2014年至2017年期间，我们将总计投资120亿美元，”通用汽车中国公司总裁钱惠康在北京车展上称。

通用汽车高管周日表示，公司计划明年在中国新建五家工厂，这是其到2020年时将中国产能提高65%计划的一部分。

竞争对手大众汽车早期进入中国市场时专注于迅速发展东部省份，现在则积极进军西部省份。

大众汽车旗下高端品牌奥迪将把目光投向中部和西部省份的中心城市，首席执行官施泰德向路透称，未来三年将增加经销商数量约50%，至500家。

“这里的新业务正在兴起，形势蒸蒸日上，”施泰德在北京车展上表示。“我们无需增加北京和上海的经销商数量。”

**西部城市**

中国汽车市场今年料将扩张8-10%，较2013年的速度略有放慢。去年中国汽车销量为2,198万辆，较前年大增13.9%。

中国小型城市的汽车密度较低，带来了有利可图的成长空间。

大众汽车执行长MartinWinterkorn称，该公司希望能实现两位数的市场增长，将集团销量从2013年的327万辆提高至逾350万辆的纪录高位。该公司去年在中国西部城市成都和乌鲁木齐开设了工厂。

大众汽车去年将通用汽车(GM.N)挤下了中国市场最大外资品牌销量的宝座，并希望借助大举支出巩固其领先地位。

该公司在中国的两家合资企业--一汽大众和上海大众计划在2018年之前支出182亿欧元用于推出新车型、革新技术和建立新厂。该公司已誓言在2018年夺取全球汽车销量的桂冠。

通用将在中国武汉、重庆、金桥和沈阳建设五家新厂，其中四家将是汽车装配厂，还有一家为建立在沈阳的发动机厂。

公司高层表示，金桥厂将生产旗舰凯迪拉克(Cadillac)轿车。通用计划到2015年在中国的销量达到10万辆，去年为5万辆。

“凯迪拉克的成长系于新产品的推出。我们推出了XTS，从而达到了5万部的销量。今年我们将推出另一项重要车型，明年还将推出一个新车型，”通用汽车的钱惠康称。(完)

(编译/审校 许娜/徐文焰/石冠兰)

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