通用汽车新规要求股东团体至少持股3%方有权提名董事

路透3月8日 - 美国通用汽车(General Motors)(GM.N)周二披露，股东或股东团体可以在该公司的年度委托声明书中提名董事，但他们必须持有通用汽车至少3%股权，且持有时间不少于三年。

通用汽车的新委托书使用规则与越来越多的美国大型企业所采用的规则类似，这些企业包括美国时代华纳(Time Warner) (TWX.N)、微软(Microsoft) (MSFT.O)和美国通用电气(GE) (GE.N)等。

上述持股要求若在2015年2月就提出，则可能成为一个由对冲基金组成的团体使用代理权的障碍。该团体力推通用汽车将前美国汽车特别小组成员Harry Wilson吸收进董事会，并加快向股东返还现金。该团体当时持有通用汽车约1.9%的股权。

通用汽车的新规则称，满足持股标准的股东团体可以提名“至多两名个人，或占董事总人数20%的董事，取两者中数量较大者。”

通用汽车在周二晚间公布的一份提交给SEC的文件中说，通用汽车的董事已在3月4日同意将这一新程序作为公司章程的新条款。

通用汽车未直接就新规定置评。(完)