通用汽车旗下欧宝否认违反欧盟排放标准

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林10月23日 - 美国通用汽车(General Motors)(GM.N)旗下欧宝(Opel)部门否认违反了欧洲环保标准，此前研究人员称，针对该公司最新车型的测试显示氮氧化物排放超标。
德国环保游说组织DUH周五表示，根据瑞士伯尔尼应用科技大学代表该组织进行的测试，欧宝Zafira 1.6 CDTi多功能用车(MPV)被发现“在特定环境下”的排放量最多超过欧盟上限17倍。
应用科技大学也表示，其测试得出了这一结果。
欧宝称，周五这一测试结果公开前，已多次要求DUH提供该结果但没有成功。路透看到一份欧宝写给DUH、日期为10月21日的信函，称公司自己进行的测试显示，Zafira 1.6 CDTi's的排放水平符合欧盟标准的限制。
“DUH的测试结果有一丝暗示我们操纵测试的意味，”欧宝发言人称。“我们强烈否认这一指责。”
DUH表示，应用科技大学的排放测试场地主要为瑞士当局实施检测。该组织称，计划检查德国与外资汽车厂商设计的其他柴油车型，是否符合最新的欧6排放标准。(完)
(编译 徐文焰；审校 许娜)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。