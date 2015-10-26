通用汽车旗下欧宝否认违反欧盟排放标准

路透柏林10月23日 - 美国通用汽车(General Motors)(GM.N)旗下欧宝(Opel)部门否认违反了欧洲环保标准，此前研究人员称，针对该公司最新车型的测试显示氮氧化物排放超标。

德国环保游说组织DUH周五表示，根据瑞士伯尔尼应用科技大学代表该组织进行的测试，欧宝Zafira 1.6 CDTi多功能用车(MPV)被发现“在特定环境下”的排放量最多超过欧盟上限17倍。

应用科技大学也表示，其测试得出了这一结果。

欧宝称，周五这一测试结果公开前，已多次要求DUH提供该结果但没有成功。路透看到一份欧宝写给DUH、日期为10月21日的信函，称公司自己进行的测试显示，Zafira 1.6 CDTi's的排放水平符合欧盟标准的限制。

“DUH的测试结果有一丝暗示我们操纵测试的意味，”欧宝发言人称。“我们强烈否认这一指责。”

DUH表示，应用科技大学的排放测试场地主要为瑞士当局实施检测。该组织称，计划检查德国与外资汽车厂商设计的其他柴油车型，是否符合最新的欧6排放标准。(完)