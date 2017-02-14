独家：消息人士称通用汽车旗下欧宝汽车正与标致雪铁龙集团谈合并

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透伦敦/法兰克福2月14日 - 两名熟知内情消息人士周二向路透表示，通用汽车(GM.N)与标致雪铁龙集团(PEUP.PA)正深入讨论让标致雪铁龙与通用欧洲事业欧宝汽车合并。
若谈判成功，可能让德国品牌欧宝与标致雪铁龙合并；消息人士称，可能在数日之内宣布达成交易。
通用汽车和标致雪铁龙已在生产运动型车(运动休旅车，SUV)及厢型车(minivan)上合作，本来双方打算进行更为全面的结盟，但终因2013年通用出售标致雪铁龙股权而告吹。
一名标致雪铁龙发言人证实，该公司正与通用汽车洽谈强化合作。
“我们正与欧宝讨论扩大我们现有项目合作，”Bertrand Blaise表示，他拒绝进一步置评。
欧宝汽车及法国政府的发言人未予置评；未能取得标致家族的评论。法国政府持有标致雪铁龙14%股权 。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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