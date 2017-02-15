焦点：通用汽车洽谈将欧洲业务售予法国标致雪铁龙集团

路透伦敦/法兰克福2月14日 - 美国通用汽车(General Motors)(GM.N)与法国标致雪铁龙集团(PSA) (PEUP.PA)周二表示双方正在谈判，后者有可能会收购通用汽车的欧洲业务。这或将给全球汽车行业格局带来不小的影响。

收购通用汽车旗下的欧宝(Opel)和沃克斯豪尔(Vauxhall)品牌，将为标致雪铁龙集团赢得欧洲乘用车市场16.3%的份额，使其超越法国竞争对手雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)跃居第二，仅次于德国大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)。

任何交易都难免会遇到财务、行业和政治的阻碍。德国IG Metall工会周二告诫称，如果上述公司在没有工会参与的情况下讨论出售欧宝，则是“史无前例地全面侵犯了德国和欧洲的职工共同决策权”。德国经济部长吉普理斯表示，双方没有征求德国的劳资联合委员会和当地政府的意见就展开收购欧宝业务的谈判，完全不能接受。

法国经济部一消息人士向路透表示，持有标致雪铁龙集团14%股权的法国政府，可能会支持这样一个有助于标致雪铁龙集团实现规模效益的交易。该人士称，政府会特别关注就业方面的影响以及这些计划的行业影响。

标致家族发言人未立即置评。

通用汽车希望以多高的价格出售亏损的欧洲业务，采取什么交易结构，这些都还不清楚。

双方都在声明中表示，不一定会达成协议。但投资者仍对此欢欣鼓舞，PSA股价收高4.3%，通用汽车在美国市场也收高4.84%报37.24美元。

菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)股价涨4.14%，因投资者猜测一桩企业整合可能引出另一桩。菲亚特克莱斯勒执行长马尔基翁内一年多来一直在谋求通用汽车与之联合。

**博拉的战略：规模小一点，利润高一点**

对通用汽车而言，出售欧宝将是执行长博拉战略方针的最突出体现。博拉认为，提高已投入资本的获利能力与回报，应优先于扩大市场份额。

自2014年1月担任通用汽车执行长以来，博拉签署了一系列决定，包括退出俄罗斯和印尼等亏损市场，将雪佛兰(Chevrolet)品牌撤出欧洲市场，以及削减面向租车公司的销售。长期以来，对租车公司的销售提高了公司的美国市场份额，但获利甚微甚至无利可图。

去年通用汽车的全球市场份额下滑0.3个百分点。卖掉Opel与Vauxhall，可能意味着退出全球销量的竞逐。这两个品牌每年可为通用汽车增加近100万的销量。通用汽车去年出货略超过1,000万辆，目前在全球排名第三，位居大众汽车与丰田汽车(7203.T)之后。

2015年博拉与通用汽车董事会平息了一个投资者团体在董事会安插代表的企图，当时同意向股东回馈更多现金，并为已投资资本设定了20%或更高的回报率目标。通用汽车高管们表示，此举促使他们投入更多资金至高获利市场，例如美国的卡车与运动型车(运动休旅车，SUV)；或者投入更多资金开拓成长机会，比如为乘车服务开发自动驾驶汽车；减少对低获利业务的投资。

2016年，通用汽车表示，其资本报酬率为28.9%。

尽管获利表现强劲，且承诺2015-2017年回购90亿美元股票，但通用汽车股价目前仍低于2013年12月达到的41美元水平，当时博拉正准备接任首席执行官职位。

**欧洲业务构成拖累**

1999年以来，欧洲业务一直拖累通用汽车的全球获利能力，该年也是Opel与Vauxhall录得净利的最后一年。过去六年，通用汽车重整欧洲业务，关闭比利时与德国的Opel工厂，并停止销售Saab及Chevrolet品牌。即使如此，欧洲业务还是无法如博拉保证的那样在2016年实现损益两平。该公司上周表示，预期欧洲业务到2018年才可能实现盈利。

展望未来，通用汽车还可能得砸重金投资，以满足欧洲政府及消费者对更清洁柴油车的要求，并跟上快速转向SUV的市场潮流。

早在金融危机后，通用就曾商谈将欧洲汽车业务售予加拿大零组件制造商麦格纳(Magna)；但通用在2009年又中止了之前的暂时协议。

通用和标致雪铁龙集团本来已共享商用货车生产并开发通用汽车平台，这是双方上回尝试更全面结盟留下的成果。但结盟终因2013年通用出售标致雪铁龙股权而告吹。

出售欧宝品牌可让通用释放更多资金用于投资，为北美和中国市场开发汽车并扩大新业务。通用几乎所有的汽车业务获利都来自这两块市场。

目前还不清楚，标致雪铁龙若合并通用欧洲业务，要如何削减成本。法国的标致雪铁龙在欧洲有10座工厂，通用有11座。

标致雪铁龙集团在执行长唐唯实(Carlos Tavares)带领下，已从2013-14年濒临破产的状况终回稳，实现创纪录的获利，去年上半年汽车业务营业利润率达6.8%。(完)