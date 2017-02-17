欧宝将在通用汽车与法国PSA集团的交易中保持独立--杂志

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透法兰克福2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报道，通用汽车(GM.N)首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团 (PEUP.PA)的交易中将保持独立。该消息人士熟知通用汽车与PSA的谈判。
报道还称，据博拉所言，PSA集团经营管理委员会主席唐唯实(Carlos Tavares)计划在并购后保留欧宝管理层，包括首席执行官(CEO)Karl-Thomas Neumann。
通用汽车和PSA周二表示双方正在谈判,后者有可能会收购通用汽车的欧洲业务；这可能撼动全球汽车业格局。 (完)
(编译 王琛; 审校 李春喜)
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。