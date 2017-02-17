欧宝将在通用汽车与法国PSA集团的交易中保持独立--杂志

路透法兰克福2月17日 - 德国经理人杂志援引消息人士的话报道，通用汽车(GM.N)首席执行官博拉(Mary Barra)在旗下欧宝(Opel)德国总部作出保证，称欧宝在与法国PSA(标致雪铁龙)集团 (PEUP.PA)的交易中将保持独立。该消息人士熟知通用汽车与PSA的谈判。

报道还称，据博拉所言，PSA集团经营管理委员会主席唐唯实(Carlos Tavares)计划在并购后保留欧宝管理层，包括首席执行官(CEO)Karl-Thomas Neumann。

通用汽车和PSA周二表示双方正在谈判,后者有可能会收购通用汽车的欧洲业务；这可能撼动全球汽车业格局。 (完)