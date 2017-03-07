焦点：美国通用汽车不再以越大越好 侧重降低全球化和提高获利

路透底特律3月6日 - 美国通用汽车(GM.N)周一达成协议，把欧洲业务出售给法国PSA(标致雪铁龙)集团 (PEUP.PA)，加倍押注在日益依赖软件与服务的汽车产业中，能够通过降低全球化程度来致胜。

如果不包括德国欧宝(Opel)和英国的沃克斯豪尔(Vauxhall)品牌，通用汽车去年的汽车销量约为880万辆，远低于德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)和日本丰田汽车(7203.T)。

2016年欧宝与沃克斯豪尔品牌的合计销量接近120万辆，创造了187亿美元的营收，约占通用汽车总营收的11%。

然而，通用汽车在欧洲的所有活动自1999年以来除了亏损颗粒无收。其欧洲经营活动包括投资于新车型设计和更清洁的发动机、提升工厂效率，和向3.8万名员工支付薪水。

通用汽车周一表示，如果去年就卖掉欧宝、而且能运用出售所得到的20亿美元的话，公司就能释出现金部位来回购自家股票，每股盈余(EPS)就会增加5%，尽管营收会下跌10%。

与此同时，北美业绩强劲，通用汽车在美国本土市场的营运重获新生，部分归因于2009年由美国政府主导的破产，使其公司规模缩小，品牌、经销商与员工数量都减少，积欠债权人与退休者的金额也大幅减少。

若欲维持北美这棵摇钱树的获利速度不坠，通用汽车必须投资于新款的运动型车(运动休旅车，SUV)与卡车，以及能够符合逐渐升高的联邦燃料经济目标的昂贵科技。

通用汽车退出西欧市场的决定，凸显了2009年来另外两大影响深远的转变，当年董事会推翻一项将欧宝与沃克斯豪尔卖给由汽车零部件供应商Magna International (MG.TO)与俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) (SBER.MM)牵头财团的决定。

首先是中国，这是目前全球最大的汽车市场，在2016年时约售出了2,800万辆汽车，且预测未来还会售出更多。

随着中国市场的茁壮，通用将需要把更多的汽车制造资金和资本投资转向满足中国市场。因出售欧宝而牺牲的全球销量，其中多数最终可望由中国市场所取代。

此外，自2009年以来，汽车厂商开始竞相将汽车转型为智能电动车，以里程付费，而非用分期方式购买。

上个月通用被问及是否需要更多激进重整来拉抬股价时，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)表示，“我们投资未来的作法，我认为是机会巨大，运输即服务及科技让产业转型的机会”，可能改变了评估公司的方式。(完)