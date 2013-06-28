《独家新闻》标致家族拟将PSA标致雪铁龙掌控权让给通用汽车--消息人士

**通用汽车立场强硬**

另一位消息人士称，通用汽车采取强硬立场，希望得到承诺能以合理成本裁减工厂和人员。但消息人士表示，在9月的德国大选之前不可能拿出什么方案。

通用汽车起初对标致的投资已招致部分股东的批评。今年2月通用将在标致持股的资产价值减记一半。

尽管仍存在合作的可能性，但通用汽车首席执行官艾克森上周表示，公司不打算进一步投入资金。

“目前我们不打算对标致追加投资，”艾克森在上海对记者表示。“如果我们看到某些变化，我们会进行评估。”

美国财政部目前持有通用不到14%的普通股，财政部发言人拒绝置评。

“自双方结盟以来，标致每况愈下，”巴克莱分析师Michael Tyndall和Brian Johnson在研报中谈及路透报道时称，他们认为进一步合作的可能性不大。

“进一步注资会被认为是在填无底洞，”他们称。欧宝应当“与通用在机会众多的中国等市场寻求协作，而不是在法国”。

但通用可能也很难完全放弃。其自身的欧洲复兴计划吸收了标致208和雪铁龙C4 Picasso的技术，打算用于新款的欧宝Corsa小型车和Zafira多功能休旅车。

但要大举裁员，在德国或法国似乎不大可能获准。去年法国政府指责标致裁减工厂和人员，法国总统奥朗德称之为“不可接受”。

法国政府将公务员Louis Gallois安插入标致的董事会，作为进行救助的条件。Gallois曾担任空中客车母公司欧洲宇航防务集团(EADS) 的首席执行官，拒绝接受本次报道的采访。(完)