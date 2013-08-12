通用汽车计划逐步撤出韩国 因劳工成本大涨

路透首尔8月12日 - 三名熟悉通用汽车想法的人士表示，美国通用汽车(GM.N)已开始逐步削减在韩国的业务。劳工成本不断上涨，以及激进的工会主义，促使通用重新考虑韩国业务。韩国占通用汽车全球产量的五分之一。

通用汽车的撤出计划，凸显本地及外国汽车厂商对于韩国薪资成本快速上升的不满。通用汽车的计划似乎已开始付诸行动，最近决定把几款新车的生产放到韩国以外的地点生产。韩国是全球第七大汽车出口国。

“我们必须确保降低(在韩国的)风险，不是在未来2-3年，而是随时间推移，不能过于依赖一个产品来源，”一位要求不具名的消息人士表示。

“如果在韩国出现问题，不论是成本、政治还是工会，都会立即造成影响。”

继2002年收购倒闭的大宇汽车之后，通用汽车就把韩国作为其主要生产基地之一。韩国在通用约为950万辆的全球年产量中所占比例略高于20%。通用在韩国生产的汽车80%以上用于出口。

曾参与通用汽车未来韩国战略高级别讨论的消息人士表示，过去10年里劳工成本大幅上升，让该国工厂步入高成本行列--去年韩元相对升值更是放大了这个问题。

通用汽车韩国工会不同意该观点，并认为通用讨论削弱韩国工厂地位，是有意威胁工人，阻止其寻求进一步加薪。该工会曾达成一项年度薪资协议，其中包括每名会员1,000万韩元(9,000美元)奖金。

“我们认为管理层正在通过制造威胁来施加压力，并迫使我们合作，”工会发言人Choi Jong-hak表示。

不过，通用汽车看似已在开始减少对韩国的依赖。部分工会领导人对路透表示，担心该国部分工厂最终可能被关闭。这些工会领导人要求匿名。

通用去年稍晚时曾对韩国工会称，将不会在该国生产下一代雪佛兰克鲁兹车型。不过通用亦表示，计划继续在韩国生产现款克鲁兹。该公司未具体表示新车型的生产地点，不过据悉西班牙将会是最终选择。

两位熟悉通用产品发展计划的人士表示，该公司还把克鲁兹的主要研发团队从韩国转移到了临近底特律的技术中心。

在欧宝运动型车(SUV)Mokka方面，通用汽车也有类似打算。该车型在韩国生产，对欧洲出口时悬挂欧宝Mokka标识；对美国出口时悬挂别克Encore标识。通用汽车称，计划从2014年下半年开始，将Mokka改款车型的大部分生产工作转移到西班牙，初段将使用引自韩国的部件装配。而通用汽车韩国工厂将继续现款的生产工作。

**劳动力成本**

过去十年的大部分时间里，通用汽车韩国公司都一直算是成功的投资。它结合了通用汽车的全球影响力和大宇汽车的微型车技术。通用汽车在2009年破产之后相对迅速地卷土重来，这一过程中大宇的技术功不可没，它有助于通用进入中国和其他高增长的新兴市场。

但是韩国的薪资水平一直在快速增长。

根据经济合作暨发展组织(OECD)数据，在截止到2009年的十年间，韩国制造业的人均总劳动力薪酬跳涨了119%，而美国和欧元区同期分别上涨40%和27%。

一名消息人士表示，目前考虑到韩元走强，以及朝鲜半岛近期的紧张地缘局势，通用认为其在韩国的曝险过多，需要“重新平衡”。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛/张荻)

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