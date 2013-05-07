通用汽车不打算将生产撤离韩国 但担忧劳工问题

路透首尔5月7日 - 通用汽车(GM.N)韩国工会援引公司首席执行官的话称，该公司不会从韩国撤离，但将与韩国总统讨论劳工问题。通用汽车的这一举动，或让该公司同韩国员工间本已陷入麻烦的关系更加复杂化。

通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)上月曾表示，由于朝韩间的紧张局势，通用汽车或考虑在长期内将位于韩国的生产基地转移，此举激怒了工会。而上述最新进展表明，劳资双方在本月稍晚展开的年度工资谈判，料将不会是一件易事。

通用汽车韩国工会发言人Choi Jong-hak表示，韩国总统朴槿惠本周访问美国期间，艾克森计划向其提起对劳工问题的担忧。

尽管通用汽车在2月份时曾经表示，未来五年将在韩国工厂投资73亿美元，但有关该公司可能将部分生产转到欧洲制造中心的猜测一直不断。

而高管表示，通用汽车韩国工会工人发起的工资诉讼案，料会导致员工成本上涨。过去10年来，通用韩国工厂的工资增长速度已经过快。

韩国最大的汽车制造商现代汽车(005380.KS)自身也存在劳工问题，自从3月以来，工人拒绝在周末工作，令最近一个季度的营收和获利受到冲击。

Choi表示，艾克森此前有关生产活动转移的言论，意在给工会施压，双方将就生产系统调整展开磋商。

“通用汽车不可能撤出韩国。我们有生产优质汽车的技术，我们的工资仅为美国和欧洲的大约三分之一，”他表示。(完)

(编译 洪曦; 审校 李春喜)

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