通用汽车第三季业绩超预期 获利创纪录最高

路透底特律10月21日 - 美国通用汽车(GM.N)公布第三季获利创纪录最高，因北美卡车需求强劲及中国利润率的改善抵消了营收下降的影响。

通用汽车股价周三收盘上涨5.79%至35.42美元，本月至今的涨幅超过5美元。

公司称截至9月30日当季每股盈余1.50美元，汤森路透I/B/E/S调查的华尔街分析师预估为每股盈余1.18美元。

通用称第三季获利为历来最佳，这与美国其他大型制造商令人失望的业绩表现形成对比。

北美地区为通用汽车第三季强劲业绩做出很大贡献，汽油价格偏低刺激大型卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)的需求猛增，这些是通用的主导车型。

该公司第三季72%的营收来自北美，该地区利润率达到创纪录的11.8%。

通用财务长Chuck Stevens表示，公司预计今年将实现北美地区全年利润率达到10%的目标，比先前预期提前一年。

在中国，合资企业获利归于通用的部分从上年同期的4.84亿美元降至4.63亿美元，但利润率从9.6%升至9.8%，因为价格较高的运动型多用途车和豪车销售增加。

通用第三季整体营收减少1.3%至388亿美元，主要归因于强势美元的影响。公司表示，若汇价维持不变，营收原本可以高出23亿美元。

该公司与美国司法部就点火开关缺陷召回事件达成和解，第三季计入15亿美元的与之相关费用成本。若包括这部分成本，公司第三季净获利为13.6亿美元，合每股0.84美元，上年同期分别为14.7亿和0.81美元。

通用表示，第三季经调整的息税前营业利润31亿美元，利润率为8%，两者均创纪录最高。

该公司还表示，截至10月19日已支出29亿美元用于回购股票，此前宣布的预计2016年完成的50亿美元股票回购计划已完成过半。(完)