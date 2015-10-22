通用汽车第三季业绩超预期 获利创纪录最高

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透底特律10月21日 - 美国通用汽车(GM.N)公布第三季获利创纪录最高，因北美卡车需求强劲及中国利润率的改善抵消了营收下降的影响。
通用汽车股价周三收盘上涨5.79%至35.42美元，本月至今的涨幅超过5美元。
公司称截至9月30日当季每股盈余1.50美元，汤森路透I/B/E/S调查的华尔街分析师预估为每股盈余1.18美元。
通用称第三季获利为历来最佳，这与美国其他大型制造商令人失望的业绩表现形成对比。
北美地区为通用汽车第三季强劲业绩做出很大贡献，汽油价格偏低刺激大型卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)的需求猛增，这些是通用的主导车型。
该公司第三季72%的营收来自北美，该地区利润率达到创纪录的11.8%。
通用财务长Chuck Stevens表示，公司预计今年将实现北美地区全年利润率达到10%的目标，比先前预期提前一年。
在中国，合资企业获利归于通用的部分从上年同期的4.84亿美元降至4.63亿美元，但利润率从9.6%升至9.8%，因为价格较高的运动型多用途车和豪车销售增加。
通用第三季整体营收减少1.3%至388亿美元，主要归因于强势美元的影响。公司表示，若汇价维持不变，营收原本可以高出23亿美元。
该公司与美国司法部就点火开关缺陷召回事件达成和解，第三季计入15亿美元的与之相关费用成本。若包括这部分成本，公司第三季净获利为13.6亿美元，合每股0.84美元，上年同期分别为14.7亿和0.81美元。
通用表示，第三季经调整的息税前营业利润31亿美元，利润率为8%，两者均创纪录最高。
该公司还表示，截至10月19日已支出29亿美元用于回购股票，此前宣布的预计2016年完成的50亿美元股票回购计划已完成过半。(完)
(编译 王兴亚；审校 王丽鑫/李婷仪)
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