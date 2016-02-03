通用汽车第四季和去年全年获利创纪录 但投资者并不买账

路透底特律2月3日 - 通用汽车(GM.N)周三公布季度以及年度获利创下新纪录，并承诺2016年的业绩会更好。但投资者不为所动，依旧抛售该公司股票。

这种业绩与股价表现相互脱节的现象，突显出通用、福特(F.N)以及菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)(FCAU.N)所面临的挑战。

美国市场的营收和获利均较强劲，中国汽车市场也并未呈直线下滑，同时欧洲汽车需求正在复苏。然而底特律的汽车生产企业却并未赢得投资者敬意，高管反而面对更大压力，要求提高派息或增加股票回购，即便是在新技术和排放监管成本不断攀升的情况下。

通用股价一度下挫5%，尽管公司首席执行官博拉(Mary Barra)和财务长Chuck Stevens在电话会议上告诉投资者，这几年的美国汽车销售将会顺风顺水。该股周三收跌2.5%报28.92美元，今年以来跌幅将近13%。

“空头认为美国汽车行业已经触顶，即将走下坡路，”Stevens在电话中说。他并表示，即便美国汽车和卡车年销售量从目前的逾1,700万辆降至1,000到1,100万辆，通用也依然可以保持盈利。

S&P Capital股权投资分析师Efraim Levy表示，虽然他并不认同，但也能够理解空头是害怕美国汽车销售将在2016年触顶，“人们担心将会出现衰退，或者是销售再度下滑，这将影响到利润率。”

博拉和Stevens表示，通用现在已经是一家全新的公司。公司预计到2018年之前可节约运营成本55亿美元，并在此期间通过派息和股票回购向股东返还160亿美元。

博拉还表示，“我们将继续投资于能够改变行业格局的领域。”

该公司周三稍早公布，2015年净利达到创纪录的97亿美元。

第四季未扣除利息、税收以及特殊项目的获利为28亿美元，也创下历来第四季高位，且优于分析师预估。

通用重申2016年扣除特殊项目的每股盈余料为5.25-5.75美元。2015年每股盈余为5.02美元。

通用第四季获利几乎全部来自北美市场。(完)