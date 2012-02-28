GM洽购标致雪铁龙少数股权--消息

通用汽车可能买入PSA标致雪铁龙少於5%的股权--消息 结盟协议可能在未来几天公布--消息

路透巴黎/纽约2月27日电---知情消息人士周一表示,美国通用汽车 GM.N 正深入洽谈购买法国汽车制造商PSA标致雪铁龙 PEUP.PA 的小部分股权,作为两者在欧洲战略结盟计画的一部分.

消息人士称,在讨论的条款下,通用汽车可能买入PSA标致雪铁龙少於5%的股权.

其中一消息人士称,通用汽车的入股纯粹是为了巩固商业结盟的象徵性行动,并称入股规模大概在该区间.

在标致目前的市值48亿美元下,5%股权价值约2.40亿美元.

结盟协议可能在未来几天公布,但消息人士警告称,双方尚未达成协议,且仍有可能谈不拢.

通用汽车发言人不愿就此发表评论,PSA标致雪铁龙的发言人则未能立即回覆.

知情消息人士上周表示,通用汽车和标致正在讨论广泛的策略结盟,以抑制欧洲业务亏损,并降低其他地区生产成本.

入股标致对通用汽车的资产负债表影响不大.通用汽车在2011年底有375亿美元流动性.(完)