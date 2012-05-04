通用汽车第一季获利超预期 但财测不如人意

4月24日，在2012北京国际车展上，一名模特在卡迪拉克ELR旁。 REUTERS/Jason Lee

* 通用汽车第一季不含特殊项目的每股盈余为0.93美元,市场预期为0.85美元

* 通用汽车预期美国经济改善之路"跌跌撞撞"

* 北美市场前景令人失望

* 股价下跌多达3.2%

记者 Ben Klayman/Deepa Seetharaman 编译 张明钧/王翔琼/洪曦

路透底特律5月3日电---通用汽车(GM.N)针对北美市场未来六个月前景发布令人失望的财测,让人对美国经济复苏产生质疑,并打击该公司股价重挫多达3.2%.

尽管这家全球最大的汽车制造商公布第一季获利超越市场预期,其对主要市场的前景展望却低於市场预估.通用汽车的财报与福特汽车(F.N)相呼应,福特汽车上周亦公布优於预期的获利,和不尽人意的财测.

通用汽车第一季北美市场业绩也不及华尔街预期.

"经济成长可能正放缓至一定程度."持有通用汽车股票的iPox Schuster总裁Josef Schuster表示,"这将冲击通用的销售及营收前景."

通用汽车高阶主管表示,美国经济正在改善当中,但状况时好时坏.

"我们显然见到经济状况略有改善."财务长Dan Ammann周四向记者表示."从根本上有着温和的改善,但一路走来跌跌撞撞,不一定会一直走在一条直线上."

通用汽车表示,该公司预期第二及第三季的核心北美业绩将会大致持平於第一季,因该公司计画在这段时间让大型卡车工场停工检修.花旗分析师Itay Michaeli表示,通用的预期暗示着年度前九个月经调整北美获利为51亿美元,远低於他先前预期的56亿美元.

浏览通用汽车获利表现图表,请点选:(link.reuters.com/hyk97s)

**销售苦战**

Edward Jones分析师Matt Collins表示,只要失业人口持续减少,且房市复苏,则美国需求应会持续回升,但汽车产业所面临压力只会有增无减.

"不幸的是,对於通用及福特汽车而言,竞争压力仍一如继往的严峻."他说道,"各厂商都想要争取更大的美国市场份额,因此他们得经历销售苦战."

通用汽车第一季受惠于提高定价与降低优惠力度而产生的8亿美元收益,其中一半来自北美市场.通用去年在美国市场推出大力优惠措施来刺激销售,但今年并没有这麽做.

北美市场本季是该行业多数公司的重要推动因素.三年前,美国市场销售不佳导致通用汽车和克莱斯勒相继申请破产保护.

零部件制造商Lear(LEA.N)周四公布的获利强於预期,受北美需求提振.上周福特汽车公布获利为14亿美元,亦因需求好转.

扣除主要与欧洲养老金账目相关的一次性项目,通用的每股盈余(EPS)为0.93美元.据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预期为0.85美元.

净利从上年同期的31.5亿美元降至10亿美元,合EPS从1.77美元下滑至0.6美元.上年同期获利计入了出售Delphi和Ally股权获得的15亿美元收益.

营收上升4.4%至378亿美元,高於分析师原先预计的375.9亿美元.

通用北美部门获利跳涨35%至16.9亿美元,但低於华尔街预估.

尽管获利增长,但去年通用在北美市场的份额从18.3%下跌到了16.7%.通用和福特均表示,宁愿放弃市场份额以维持获利.借助保持较高的售价,通用汽车的(二手)转售价格也出现改善,令其产品更具吸引力.

**欧宝:重整进行中**

通用欧洲部门录得2.56亿美元的亏损,重返获利面临困难.不过亏损程度低於分析师的预期,且较前一季度的5.62亿美元亏损有所改善.

"欧洲方面的工作仍在进行中."通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)表示.他说,希望未来几个月能够公布旗下欧宝品牌重整计划的更多细节.

Ammann表示,通用正在欧洲大力削减成本.欧宝执行长Karl-Friedrich Stracke在致员工的一封信中称,通用当季超额完成削减原材料成本的计划.

投资者则关心欧宝的重整.此前通用在2009年决定保留该品牌,不予出售.

欧宝的20人顾问委员会已经寻求透过多种方式来降低成本,其中包括持有PSA标致雪铁龙(PEUP.PA) 7%的股份,并与这家法国汽车制造商结盟,以实现逾20亿美元的年度成本节省.

包括中国在内的通用全球部门获利,较去年下滑了约10%至5.29亿美元.

继前一季度亏损2.25亿美元后,通用汽车在南美实现获利8,300万美元,因在该地区投放新车型.去年同期的获利也大致相当.

有报导称通用寻求持有日本卡车制造商五十铃汽车(7202.T)的股份,艾克森拒绝详细评论.

通用汽车股价周四一度跌至22.20美元的低位,最终收低2.44%,报22.37美元.(完)

--编译 张明均/王翔琼/洪曦;审校 程琳/徐文焰

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