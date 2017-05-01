焦点：通用汽车第一季获利创同期最高纪录 皮卡和跨界车销售强劲

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
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路透底特律4月28日 - 美国第一大汽车生产商通用汽车(GM.N)周五公布季度获利创第一季纪录，因其在美国市场的大型皮卡和跨界车销售强劲，但同时国内汽车销售的整体速度仍存在不确定性。
这样的业绩也凸显出市场趋势的变化，即美国消费者比较偏爱大型SUV、跨界车和卡车，而非小汽车。
通用汽车称，第一季获利创下同期历史最高纪录。这对于3月销售情况令人失望的汽车业而言，是个好兆头。
2016年新车销售达到创纪录的1,755万辆，分析师预估今年销量会略微下降。
这这样的业绩表明，通用汽车将“继续强化核心业务，为我们的股东带来最大回报，并继续以一种紧迫感推进转型科技，这将让我们处于领先地位，”公司执行长博拉(Mary Barra)在电话会议上对分析师表示。
通用汽车股价周五略微收高0.29%，至34.64美元。
雪佛兰(Chevrolet)卡车及跨界车第一季在美销量分别增加3.5%及12%，而GMC卡车及跨界车销量则跳升近10%。
通用汽车第一季税前毛利为8.2%，较上年同期增加1.1个百分点。
然而，在美销售利润较低的汽车销量则较上年同期下降。
菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)于4月26日发布，第一季经调整营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
福特汽车(F.N)于4月27日公布，第一季净利下滑，因成本和投资增加，以及汽车销量略微下滑。
**销量下滑的威胁**
几家评等机构曾对汽车业者债信状况发出警告，且外界担忧市场将充斥数以百万辆近乎全新的租赁车款，将打压二手车价格，压低美国汽车业者销量。部份分析师担心汽车业者太过于倚赖削价促销。
通用财务长Chuck Stevens表示，尽管对消费者提供的折扣增加，但他认为更要紧的是，汽车平均售价也同步拉高。
“面对的显然是一个更竞争的市场。”他说。“但鉴于汽车业正处于高原期，因此并不令人意外。”
通用汽车称，第一季欧洲汽车销售微幅增加。通用汽车已同意将其欧洲的欧宝(Opel)和沃克斯豪尔(Vauxhall)业务卖给法国PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)。通用汽车国际运营部(International Operations)销售减少逾6%，中国业务占到该部门极大部分。
整体而言，通用汽车几乎所有的税前获利都是美国市场所贡献。
“我们认为，北美的定价加上国际运营部获利变差，未来将连累获利。”Buckingham Research Group分析师Joseph Amaturo在一份客户报告中指出。
上周委内瑞拉政府查扣通用位于工业中心Valencia的工厂，这让通用受到冲击。
Stevens表示，通用汽车将通过法律手段，设法取回其资产。他指出，该公司在委内瑞拉已有12-18个月都无法正常运作。
“我们并不希望非得退出委内瑞拉，”他称。“但目前的环境肯定不适合投资或正常运营。”
通用汽车亦面临与Greenlight Capital随之而来的代理权之争。
投资大亨David Einhorn建议通用汽车把普通股分为两个级别：一种是可获得当期股息，另外一种则是参与公司所有获利及未来增长的股票。Einhorn是对冲基金Greenlight Capital的操盘者。
通用汽车拒绝了这一提议。债信评级机构穆迪和标准普尔称，这样的股票结构将损及通用汽车的信用评级。
Einhorn已为通用汽车董事会提名了三位董事。
通用汽车第一季净利增长33%，至26亿美元，合每股盈余(EPS)1.70美元，上年同期为19.5亿美元和1.24美元。分析师平均预计EPS为1.48美元。
该公司预计2017全年经调整后EPS为6-6.50美元，分析师预计为5.95美元。(完)
(编译 李爽/龚芳/张若琪/于春红; 审校 郑茵/李婷仪/杜明霞/许娜)
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