通用汽车第二季获利创纪录 并提高全年预期

路透底特律7月21日 - 美国通用汽车(GM.N)周四公布第二季获利创纪录后上调全年获利预估，因美国市场皮卡和运动型车(运动休旅车，SUV)销售持续强劲。

第二季获利轻松超越分析师预期，股价周四盘中高见32.87，之后回落至32.03，涨幅达1.7%。

通用汽车称，经调整后的2016年息税前每股盈余(EPS)预计在5.5-6美元，高于之前的预估5.25-5.75。

第二季净利升至28.7亿美元，或每股1.81美元，上年同期分别为11亿美元和0.67美元。

扣除1亿美元的法务成本，通用汽车第二季每股盈余为1.86美元，远高于分析师预估的1.52美元。

通用汽车逾90%的税前获利来自北美市场，该市场的利润率从上年同期的10.5%升至12.1%，主要受皮卡及SUV需求旺盛带动。

该公司还报告欧洲市场在五年来首次录得季度获利，但警告称，汇率及英国退欧导致的市场波动，可能将使欧洲市场下半年业绩减少4亿美元。

通用汽车财务长Chuck Stevens称，公司正在寻找抵消英国退欧相关成本的途径，“所有选项都在考虑当中”。他表示，公司没有放弃欧洲业务全年实现盈亏平衡的目标，并称英国退欧是“前进路上的减速带”。

通用汽车在提交给证交所的业绩报告中称，美国监管机构可能会强制其增加召回430万辆受高田气囊影响的汽车，相关成本将达5.5亿美元。

公司还首次披露，年初以现金和股票总计5.8亿美元收购自动驾驶汽车初创企业Cruise Automation。(完)