通用汽车因安全气囊相关缺陷在全球召回近430万辆汽车

路透华盛顿9月9日 - 美国通用汽车(GM.N)周五表示，将在全球召回近430万辆汽车，修复一处软件缺陷，该缺陷可能妨碍安全气囊在汽车发生碰撞时正常打开。该问题已经与一人死亡和三人受伤的事故有关。

通用汽车此次召回是近年来发生在主要汽车厂商身上的又一宗因安全气囊相关问题而大规模召回的事件。之前因高田公司(7312.T)安全气囊问题全球车企已召回创纪录数量的汽车，另外今年对数以百万辆计汽车展开调查，这涉及另外两个安全气囊供应商。

通用汽车称，此次召回涉及2014至2017年款的卡车、轿车和SUV，包括别克君越LaCrosse、雪佛兰Corvette、Silverado 1500、雪佛兰Tahoe、Suburban、Silverado HD和凯迪拉克Escalade。通用汽车是全球第三大汽车公司。

尽管近年来因安全气囊出现一系列问题，但美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)发言人寻求安抚车主，称“安全气囊可以救命”。该机构估计，2014年前排座椅的安全气囊在美国救了2,400人，为有数据可查的最近年份。

NHTSA在周五发布的通告中称，在特定驾驶条件下，安全气囊系统将启动诊断测试，会抑制安全气囊在冲撞事故时正常弹开。通用汽车称，软件缺陷将在某些“极少数情况下”阻止气囊正常开启。

受此消息影响，通用汽车股价周五收跌3.88%至30.48美元。该公司称，召回不会对其业绩产生实质影响。

Delphi Automotive(DLPH.N)周五在一份文档中称，其供应安全气囊的传感器和模块，但暗示责任不在自己，称他们供应的产品“符合通用的产品规格和验证标准”。

Delphi称，召回如果产生成本，预计也不会影响其财务状况。Delphi股价周五收低3.76%至68.01美元。

通用汽车称，5月收到一辆2014年款雪佛兰Silverado事故报告，驾驶员一侧的前排安全气囊和安全带的预紧装置没有正常开启。

通用6月对该事件展开调查，在8月进行了公路测试，之后决定召回。该公司称，其经销商将升级汽车软件，防止未来安全气囊和安全带预紧装置不能正常开启的情况发生。(完)