通用汽车全球将召回近300万辆汽车

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 最新的召回行动与汽车点火装置瑕疵无关
* 大多数受影响车款是在美国地区销售
* 通用今年迄今已在全球召回将近1,280万辆车
* 最新召回行动与汽车尾灯、煞车故障等问题有关
路透底特律5月15日 -通用汽车(GM.N)周四表示再次发出五项汽车召回行动，将在全球召回将近300万辆，并预计提列最高达2亿美元的相关费用。
通用还未摆脱因点火开关瑕疵而召回汽车的影响，该瑕疵造成至少13人死亡。通用表示最新的召回行动中，大部分是与汽车尾灯故障有关，涉及的车款包括Chevrolet Malibu、Pontiac G6和Saturn Aura等，将召回超过270万辆车。
另外四项召回令涵盖的车款包括Malibu、Chevy Corvette跑车、 CadillacCTS轿车、大型卡车以及运动型车(SUV)。大多数的车款是在美国地区销售。
通用表示，最新的召回举动是因为今年初由于点火开关瑕疵而召回260万辆车之后，公司以更严格的角度检视安全性问题。今年迄今，通用已在全球召回将近1,280万辆车，而前五年召回的汽车总数仅有900万台。
“我们已加倍努力来提升和解决目前的检验程序，也已经确认且分析出最新需要采取行动的车辆问题，”通用全球汽车安全主管JeffBoyer在声明稿中称。
Boyer接受访问时表示，该公司的侧重点是任何潜在隐患引发事故的频率和严重程度。他补充称，通用汽车将继续研究如何实施找回，以进一步改善流程。
通用汽车处理瑕疵点火开关问题的方式正受到美国安全监管机构、国会、司法部、美国证券交易委员会(SEC)和几个州的调查，工程人员早在2001年就首次发现了该问题的存在。外界指责该公司未能更早地检测到故障部位并实施召回。
通用汽车预期将在未来两周内完成召回流程问题的内部调查。
一位熟悉情况的消息人士称，与此同时，公司董事会已聘请纽约律师事务所Wachtell, Lipton, Rosen &Katz，提供与点火开关召回事宜相关的咨询服务。
这家律师事务所没有立即回应置评请求，通用汽车则拒绝置评。
通用汽车称，预计将在第二季为最新的召回行动计提最多2亿美元支出，其中大部分是维修成本。该公司第一季计提了13亿美元支出，其中大多与点火开关召回行动有关。
在周四召回的2,991,140辆汽车中，有超过270万辆在美国售出，超过20.1万辆在加拿大售出，逾1,200辆在墨西哥售出，另外还有超过76,000辆出口到了北美洲以外国家。
通用汽车股价周四在纽约证交所收低1.66%报34.36美元。(完)
(编译 李婷仪/徐文焰；审校 杜明霞)
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