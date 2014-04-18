独家：通用汽车称召回车辆仍能安全行驶

路透华盛顿4月17日 -通用汽车(GM.N)称经过逾80项测试，因点火开关问题而召回的车辆，在维修前仍是能安全行驶的，但通用汽车并未测试一个长久以来已知可能造成引擎熄火的外力因素：遭驾驶员的膝盖碰撞。

安全倡议人士以及工程师表示，未测试这项因素，也降低了通用汽车声称车辆可安全行驶的可信度。早在2004年，通用汽车的工程师就曾提出过，若车钥匙遭膝盖碰撞，可能会导致点火装置关闭。

通用汽车及其执行长MaryBarra一再重申，因点火开关问题召回的260万辆车是可以安全行驶的，只要在驾驶时车钥匙是单独使用，未和其他钥匙和物品串一起。

尚不清楚如果车钥匙单独使用时，被膝盖碰撞会不会造成熄火的问题。

通用在提交德州法庭的文件中称，该公司已进行过逾80项测试，均为单独使用车钥匙。测试项目包括，以时速25英里开过长七英尺、宽四英尺、深五英寸的坑洞；开上四英寸高的模拟分隔岛，并在开下来时锁住煞车；在路面颠簸、隆起及有铁道平交道的环道上，以25英里到75英里的时速反覆测试。

文件中提及的测试，都是涉及车体外的碰撞因素，而非车内的碰撞。文件未提到关于膝盖碰撞的测试。

当被问及该议题时，通用汽车向路透表示，所有的测试都不包括车内对钥匙的直接碰撞，如驾驶膝盖的碰撞等。

“根据超过80项的测试，包括高速行经铁路平交道，以及在河床、坑洞、以及碎石地上行驶等非常严峻的测试，我们总结，只要是仅单独使用一支钥匙，车辆是可以安全行驶的。所有的测结果在我们提交的文件中都有详述，”通用汽车发言人JimCain在声明中称。他表示，测试是在3月时进行。

Cain拒绝评论通用汽车是否会再进行膝盖碰撞的相关测试，也不愿进一步谈论该议题。

但膝盖碰撞是大约十年前最早浮现会造成点火装置关闭的问题，部分安全倡议人士认为，通用汽车应该做相关的测试。

“他们应该做这项测试，因为这是已知造成问题的原因，”汽车安全中心(Center for AutoSafety)的主管Clarence Ditlow称。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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