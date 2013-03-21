通用召回约3.37万辆汽车以修复软件问题

2009年8月25日拍到的通用汽车的标志。 REUTERS/Jeff Kowalsky/Files

路透底特律3月20日 - 通用汽车（GM）(GM.N)在全球范围召回约3.37万辆2013款别克君越和凯迪拉克SRX，以修复可能增加撞车风险的软件问题。

通用汽车称，该软件问题可能导致车辆变速器意外从手动模式转换为自动模式。该公司指出，迄今尚未收到与此问题相关的撞车或伤害报告。

该公司称，此次召回在美国涉及到26,582辆车，剩余则涉及在加拿大、墨西哥、中东和中国的车辆。

经销商将免费为涉及车辆的变速器控制模块重新编程。

通用汽车还召回48辆以压缩天然气为动力的2011款雪佛兰Express全尺寸货车，以修理可能存在问题的减压阀，这一问题可能导致天然气进入乘客舱，增加爆炸或起火的风险。

该公司称，上述货车都已接受了检查，目前尚未收到与此问题相关的撞车、伤害或起火报告。涉及车辆出售给了三家美国租车客户和一家经销商。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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