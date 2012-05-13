上海通用将召回近5万辆雪佛兰爱唯欧--质检总局

路透北京5月11日电---中国国家质量监督检验检疫总局周五称，因车辆制动液的传感器存在缺陷，上海通用汽车将召回部分2012年款的雪佛兰爱唯欧。

上海通用是通用汽车(GM.N)与上海汽车集团(600104.SS)合资公司，质检总局在其网站通知中称，本次召回涉及车辆数为47,415辆，缺陷产生的原因是由於储液壶供应商的工艺问题。

通知称，在极端情况下，这一缺陷可能导致驾驶员无法及时获知低液位警示。从2012年5月11日起，雪佛兰特约售後服务中心会主动与范围内的用户取得联系，安排免费检修事宜。

暂未能联系到通用汽车中国公司发表评论。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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