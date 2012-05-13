上海通用将召回近5万辆雪佛兰爱唯欧--质检总局

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京5月11日电---中国国家质量监督检验检疫总局周五称，因车辆制动液的传感器存在缺陷，上海通用汽车将召回部分2012年款的雪佛兰爱唯欧。
上海通用是通用汽车(GM.N)与上海汽车集团(600104.SS)合资公司，质检总局在其网站通知中称，本次召回涉及车辆数为47,415辆，缺陷产生的原因是由於储液壶供应商的工艺问题。
通知称，在极端情况下，这一缺陷可能导致驾驶员无法及时获知低液位警示。从2012年5月11日起，雪佛兰特约售後服务中心会主动与范围内的用户取得联系，安排免费检修事宜。
暂未能联系到通用汽车中国公司发表评论。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。