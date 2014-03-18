通用汽车再召回150万辆汽车 公司CEO誓言改变召回程序

日本内阁官房长官称日本遵守G20汇率政策协议 未操纵日圆
路透东京4月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一称，日本遵守20国集团(G20)关于汇率政策的协议，未操纵本国货币。 美国财政部上周五发布了半年度汇率报告，日本是名列汇率监测名单的美国贸易伙伴之一。 菅义伟告诉记者，该报告不需要回应，因为该名单是根据经常帐以及对美国的贸易顺差等数据机械生成的。 该报告未将美国的任何主要贸易伙伴列为汇率操作者。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 艾茂林/张涛)
* 新的汽车召回行动与点火装置问题无关
* 第一季通用汽车将支出3亿美元处理四种问题导致的汽车召回
* 该公司执行长誓言改变汽车召回程序
* 将与Delphi一起，将替代点火装置产量增加一倍
路透底特律3月17日 -通用汽车(GM.N)周一宣布再召回150万辆汽车，这是该公司执行长几乎前所未有地公开承认出现问题，现任执行长MaryBarra承认公司此前未能发现点火装置瑕疵；该瑕疵已导致12人丧生。
这位执行长透过网上的视频留言向雇员表示，”我们的流程出现了问题，并发生了糟糕的事情，”MaryBarra称公司正在改变瑕疵调查程序并召回汽车。
这次召回的是安全气囊线束、刹车系统和其他配件出问题的几款汽车。
通用汽车周一表示，第一季将支出3亿美元，主要用于点火装置召回和上述三种新问题导致召回所产生的费用。
最新召回逾150万辆较新款跨界休旅车、豪华轿车和各种箱式货车。尽管有报导称经销商的两款CadillacXTS轿车出现发动机舱着火问题，但通用汽车称还没有收到新召回三种问题汽车中有事故或伤亡报告。
通用表示，最新一波召回行动包括118万辆中型跨界车，以修复可能导致汽车侧边安全气囊未爆开的问题。公司指出，将检修座位侧边安全气囊的装配电路。
涉及的车辆包括部份2008-2009年及全部2010-2013年Buick Enclave及GMCAcadia跨界车，部份2009年及全部2010-2013年ChevroletTraverse，以及部份2008-2009年及全部2010年SaturnOutlook车款。这些车辆多半在美国销售，部份则在加拿大及墨西哥贩售。
一名发言人士表示，通用也召回30.3万辆Chevrolet Express及GMCSavana全型厢型车，将汰换乘客仪表板的塑料，以符合联邦政府对未系安全带乘客受到迎面碰撞的安全标准。
这名发言人士指出，受影响的车辆为2009-2014年车型含汽车自重承载量最高达1万磅的厢型车。这些汽车多数在美国销售，但在加拿大，墨西哥及其他市场亦有贩售。
通用股价周一在纽约证交所收高1.6%，至34.63美元。该股上周则大跌10%。 (完)
(编译 于春红/龚芳; 审校 孙茉莉)
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