通用汽车再召回150万辆汽车 公司CEO誓言改变召回程序

* 新的汽车召回行动与点火装置问题无关

* 第一季通用汽车将支出3亿美元处理四种问题导致的汽车召回

* 该公司执行长誓言改变汽车召回程序

* 将与Delphi一起，将替代点火装置产量增加一倍

路透底特律3月17日 -通用汽车(GM.N)周一宣布再召回150万辆汽车，这是该公司执行长几乎前所未有地公开承认出现问题，现任执行长MaryBarra承认公司此前未能发现点火装置瑕疵；该瑕疵已导致12人丧生。

这位执行长透过网上的视频留言向雇员表示，”我们的流程出现了问题，并发生了糟糕的事情，”MaryBarra称公司正在改变瑕疵调查程序并召回汽车。

这次召回的是安全气囊线束、刹车系统和其他配件出问题的几款汽车。

通用汽车周一表示，第一季将支出3亿美元，主要用于点火装置召回和上述三种新问题导致召回所产生的费用。

最新召回逾150万辆较新款跨界休旅车、豪华轿车和各种箱式货车。尽管有报导称经销商的两款CadillacXTS轿车出现发动机舱着火问题，但通用汽车称还没有收到新召回三种问题汽车中有事故或伤亡报告。

通用表示，最新一波召回行动包括118万辆中型跨界车，以修复可能导致汽车侧边安全气囊未爆开的问题。公司指出，将检修座位侧边安全气囊的装配电路。

涉及的车辆包括部份2008-2009年及全部2010-2013年Buick Enclave及GMCAcadia跨界车，部份2009年及全部2010-2013年ChevroletTraverse，以及部份2008-2009年及全部2010年SaturnOutlook车款。这些车辆多半在美国销售，部份则在加拿大及墨西哥贩售。

一名发言人士表示，通用也召回30.3万辆Chevrolet Express及GMCSavana全型厢型车，将汰换乘客仪表板的塑料，以符合联邦政府对未系安全带乘客受到迎面碰撞的安全标准。

这名发言人士指出，受影响的车辆为2009-2014年车型含汽车自重承载量最高达1万磅的厢型车。这些汽车多数在美国销售，但在加拿大，墨西哥及其他市场亦有贩售。

通用股价周一在纽约证交所收高1.6%，至34.63美元。该股上周则大跌10%。 (完)

(编译 于春红/龚芳; 审校 孙茉莉)

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