美国个股：通用汽车过去一周新增104件点火开关故障索赔申请

路透12月22日 - 据通用汽车 管理赔偿计划的人士透露，过去一周接到104件汽车点火开关故障的索赔申请，目前总索赔件数为2,430件。

截至上周五，通用汽车接到260件死亡索赔申请，172件重伤索赔申请，以及1,998件不太严重但需要住院治疗的轻伤索赔申请。

符合赔偿条件的索赔件数较上周没有变化。

根据通用汽车聘请的负责该赔偿计划的律师Kenneth Feinberg的报告，该公司目前已确定符合赔偿条件的有42起死亡、七起重伤及51起其他受伤事件。

该报告称，306件索赔申请被确定不符合条件，692件仍在评估。另有568件文件或证据不足，764件根本没有书面资料。

通用已经初步拨出4亿美元，用来赔偿因汽车点火开关故障而致死或受伤者。(完)