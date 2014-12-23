美国个股：通用汽车过去一周新增104件点火开关故障索赔申请

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透12月22日 - 据通用汽车 管理赔偿计划的人士透露，过去一周接到104件汽车点火开关故障的索赔申请，目前总索赔件数为2,430件。
截至上周五，通用汽车接到260件死亡索赔申请，172件重伤索赔申请，以及1,998件不太严重但需要住院治疗的轻伤索赔申请。
符合赔偿条件的索赔件数较上周没有变化。
根据通用汽车聘请的负责该赔偿计划的律师Kenneth Feinberg的报告，该公司目前已确定符合赔偿条件的有42起死亡、七起重伤及51起其他受伤事件。
该报告称，306件索赔申请被确定不符合条件，692件仍在评估。另有568件文件或证据不足，764件根本没有书面资料。
通用已经初步拨出4亿美元，用来赔偿因汽车点火开关故障而致死或受伤者。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。