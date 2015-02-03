美国个股：通用汽车收到4,180份点火系统故障相关的索赔申请--WSJ

路透2月2日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，通用汽车 又收到1,112份点火系统故障相关的索赔申请，截至1月31日提交索赔的最后期限，索赔申请总量达到4,180份。

WSJ报导引述通用汽车赔偿基金管理者Camille Biros的话称，该故障导致的死亡人数上周从50人升至51人，严重受伤人数增加2人至77人。

通用汽车已经拨出初始规模为4亿美元的资金，用于该故障致人伤亡导致的赔偿。(完)