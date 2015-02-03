美国个股：通用汽车收到4,180份点火系统故障相关的索赔申请--WSJ

****欧洲经济指标预测--5月9日-5月16日****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透2月2日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，通用汽车 又收到1,112份点火系统故障相关的索赔申请，截至1月31日提交索赔的最后期限，索赔申请总量达到4,180份。
WSJ报导引述通用汽车赔偿基金管理者Camille Biros的话称，该故障导致的死亡人数上周从50人升至51人，严重受伤人数增加2人至77人。
通用汽车已经拨出初始规模为4亿美元的资金，用于该故障致人伤亡导致的赔偿。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 -- 3.4% (经季节调整) -- 3.3% 0600 德国工业生产(较前月) 3月 -0.6% +2.2% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 3月 +0.2% +0.8% 进口(较前月) +1.0% -1.6%
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。